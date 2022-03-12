Samanyolu Haber /Gündem / Biden Ukrayna için yeni paket onayladı /12 Mart 2022 22:38

Biden Ukrayna için yeni paket onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Ukrayna'ya savunma silahları ve eğitimi de dahil olmak üzere, 200 milyon dolar daha ek yardım yapılması emrini verdi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Beyaz Saray’dan yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, “Başkan Biden, Ukrayna’ya yardım sağlamak için Savunma Bakanlığı’nın askeri eğitim olanakları da dahil olmak üzere savunma ekipmanlarının sağlanması için toplamda 200 milyon dolara kadar olan bir miktarın yönlendirilmesini ve gerekli tespitlerin yapılmasına yetki verdi” denildi.

BLINKEN’İ GÖREVLENDİRDİ

Açıklamanın devamında, “ABD Başkanı Biden’ın 1961 Dış Yardım Yasası’nın (FAA) verdiği yetkilere dayanarak Ukrayna’ya yapılacak yardımları sağlamak ve tespitlerini yapmak için ise Dışişleri Bakanı Antony Blinken’i görevlendirdi” ifadeleri yer aldı.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından da 1961 Dış Yardım Yasası’nın (FAA), bir başkana, yasama yetkisi veya bütçe ödenekleri olmaksızın yabancı ülkelere bölgedeki acil bir durum neticesinde Amerika Birleşik Devletleri mallarının veya hizmetlerinin elden çıkarılmasına yetki vermesine izin verdiği açıklandı.
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