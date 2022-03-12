Trabzonspor Göztepe engelini de geçti

Süper Lig’de şampiyonluğa koşan Trabzonspor seyircisi önünde Göztepe’yi de geriden gelerek devirdi. Ateş hattından çıkmak isteyen Göztepe karşısında ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle maçı koparan Trabzonspor zirvede 3 puan daha kazandı.





Medical Park Stadı’ndaki büyülü atmosferde tribünleri tıklım tıklım dolduran bordo mavili taraftarlar bitime 9 hafta kala şampiyonluk şarkılarını söylemeye başladı.





PERDEYİ GÖZTEPE AÇTI

Müthiş bir heyecana sahne olan maçta ilk yarıda tam 4 gol çıktı. Üst üste fırsatlar yakalayan Göztepe 31. dakikada Halil Akbunar’ın golüyle 1-0 öne geçti. VAR’da gol öncesi faul olup olmadığı yönünde büyük itirazlar geldi ancak hakem Ali Şansalan orta noktayı göstererek golü verdi.





2 dakika sonra hızlı hücumda Nwakaeme’nin ceza sahası dışından köşeye ayak içi çok şık yaptığı vuruşla Trabzonspor beraberliği yakaladı. 37’de Abdülkadir Ömür takımını 2-1 öne geçirdi. Trabzonspor 3 dakikada bulduğu 2 golle geri döndü. Pes etmeyen Göztepe 43’te eski bordo mavili oyuncu Soner Aydoğdu’nun attığı golle maça yeniden denge getirdi.





DJANINY FİTİLİ ATEŞLEDİ

İlk yarıya 2-2’lik eşitlikle giren Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı ikinci yarıya 3 değişiklikle çıktı. Cornelius’un yerine oyuna giren Djaniny bulduğu ilk fırsatta soğuk kanlılığını konuşturdu ve 49’da Trabzonspor’u yeniden öne geçirdi.





53’te Visca ile harika bir ikili oyun oynayan Abdülkadir Ömür ceza sahası içinde bomboş kaldı ve İrfancan Eğribayat’ı mağlup ederek durumu 4-2’ye getirdi. Abdülkadir Ömür, 23 Aralık 2018’deki Çaykur Rizespor maçından bu yana ilk kez bir resmi müsabakada 2 gol atma başarısı gösterdi.









Kalan dakikaları rölantiye alan Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından puanını 70’e çıkaran Fırtına, en yakın rakibi Konyaspor’a maç fazlasıyla 18 puan fark attı.









Yeni teknik direktörü ile kazanamayan ve düşme hattında nefes alamayan Göztepe ise 27 puanda kaldı. Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacak, Göztepe ise sahasında Alanyaspor’u konuk edecek.





TRABZONSPOR’UN GÖZÜ REKORDA

Fenerbahçe, 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyip lig tarihinde en çok puan toplayan şampiyon olmayı başarmıştı. 70 puana ulaşan Trabzonspor kalan 9 haftada bu rekoru kırarak Fenerbahçe’den unvanı almanın peşinde.