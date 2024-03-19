Biden ve Netanyahu arasındaki gerginlikten sonraki ilk telefon

Refah'a operasyon gerginliği





Gazze'ye düzenlenen saldırılar ve yetersiz yardım nedeniyle tansiyon artarken ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir ay sonra ilk kez telefonda görüştüğü açıklandı.İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle ABD ile gerginlik yaşanırken, iki ülke lideri pazartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada telefon görüşmesinde Gazze'deki durumun ele alındığı belirtilirken daha sonra detaylı açıklama yapılacağı kaydedildi. İki lider en son 15 Şubat'ta görüşmüştü.Telefon görüşmesi, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı ele alış biçimini sert şekilde eleştirmesinin ardından geldi. Schumer konuşmasında İsrail'de yeni seçimler yapılması gerektiğini de söyledi.Başkan Biden, seçim çağrısını onaylamadı ancak Schumer'in birçok Amerikalının endişelerini yansıtan "iyi bir konuşma" yaptığını düşündüğünü ifade etti.İsrail, Hamas'ı hedef almak için bir milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentine operasyon yapmak istiyor.Biden yönetimi ise İsrailliler Filistinli sivillerin güvenliğini sağlamaya yönelik inandırıcı bir plan sunmadıkça böyle bir operasyonu desteklemeyecekleri konusunda uyardı.Tel Aviv yönetimi operasyon planını onayladığını duyursa da Beyaz Saray yetkililerine göre İsrail henüz böyle bir plan sunmadı.