Samanyolu Haber /Dünya / Trump, temyiz için teminatı bulamadı, haciz kapıda /19 Mart 2024 09:06

Trump, temyiz için teminatı bulamadı, haciz kapıda

Donald Trump, 'dolandırıcılık davasında' hüküm giydiği 454 milyon dolarlık cezayı ödemek veya mülklerine el konulmasını önlemek için teminat bulma çabalarında henüz başarılı olamadı. Avukatları, dört ayrı broker aracılığıyla 30 şirkete başvurup netice alamazken haczin kapıda olduğu belirtiliyor.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta görülen 'dolandırıcılık davası' kapsamında hakkında verilen 454 milyon dolarlık cezayı karşılamak için teminat bulma çabalarının 30 kefil şirket tarafından reddedildiği ve Trump'ın mülklerine el konulması ihtimalinin artık daha da yakın olduğu bildirildi.

Trump Organization Genel Danışmanı Alan Garten tarafından, New York Temyiz Mahkemesine verilen beyanda, 454 milyon dolarlık tazminat cezasının tam tutarının teminat altına alınmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Beyanda, "Davalılar, 454 milyon dolarlık temyiz teminatını elde etmede aşılamaz olduğu kanıtlanmış zorluklarla karşı karşıya bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Ayrıca beyanda, Trump’ın mal varlıklarının teminat için kullanılması gerekebileceğine yer verildi.

Donald Trump, çocukları ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalar ve finansman sağlama evrakında varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin dava, 2022 yılı sonunda New York'ta başlamıştı.

Yargıç Arthur Engoron, 16 Şubat'taki karar duruşmasında Trump'a 454 milyon dolar ceza vermişti.

Trump, Yargıç Arthur Engoron'un kararını temyize götürmüştü. Ayrıca avukatları, Engoron hakkında "yetkisini kötüye kullanma", "yetkisini aşma" ve "kararda hukuki veya olgusal bir hata" olup olmadığının araştırılması talebinde bulunmuştu.

Trump'ın, şu aşamada bu meblağı (454 milyon dolar) ya kendi cebinden ödemesi ya da devletin el koymasını (haciz işlemi) önlemek için bir teminat bulması gerekiyor.

Trump'ın avukatları, eski başkanın, çocuklarının ve 'Trump Organization' yöneticilerinin şu ana kadar dört ayrı broker aracılığıyla 30 şirkete başvurduklarını ancak kefil bulma konusunda başarılı olamadıklarını aktardı.

Öte yandan diğer sanıklar da toplam 10 milyon dolar tutarında bir mahkeme kararlarıyla karşı karşıya.

Trump hakkındaki dolandırıcılık davası

Trump, çocukları ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalar ve finansman sağlama evrakında varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin dava, 2022'de başlamıştı.

Trump'ın avukatları dava sürecinde, New York Başsavcısı Letitia James'in iddianamesinin yasal mekanizmasına itiraz etmiş ve Engoron'un önyargılarla karar verdiğini savunmuştu.

James'in iddianamesi, Trump'ın, 3 çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini belirterek Trump ve çocuklarının, New York'ta şirket kurmalarını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını, aynı zamanda 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep ediyordu.

Davadaki ifadelerinde net varlığının birkaç milyar dolar olduğunu savunan Trump, mülk ve yatırımlarının yanı sıra yaklaşık 400 milyon dolar nakit parası olduğunu kaydetmişti.
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