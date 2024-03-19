Samanyolu Haber /Dünya / Kim Jong-un'un veliahtı o mu? /19 Mart 2024 09:03

Kim Jong-un'un veliahtı o mu?

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae'nin, babasının "halefi" olma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

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Ju Ae, ilk kez 2022 yılında babasına kıtalararası balistik füze fırlatmasında eşlik ederken devlet medyası tarafından dünya kamuoyuna tanıtıldı.

Yonhap'ın haberine göre Bakanlık Sözcüsü Koo Byoung-sam, günlük basın toplantısında, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) Kim'in, kızıyla çiftlik ziyaretine ilişkin haberini değerlendirdi.

KCNA'nın, Kim Ju-ae'yi nitelerken kullandığı ifadenin değiştiğine işaret eden Koo, haberde Kim Jong-un ile kızı için "rehberlik eden büyük kişi" ifadesinin kullanıldığını belirtti.

Koo, bu ifadenin "Kuzey'in liderlerini" nitelerken kullanıldığını savunarak "Kuzey Kore'nin resmi medyasında kullanılan ifadelere ve protokol seviyesine bakılırsa Kim Ju-ae'nin (Kuzey'in) halefi olması ihtimali göz ardı edilemez." dedi.

Ju Ae, ilk kez 2022 yılında  dünya kamuoyuna tanıtıldı
Kuzey Kore liderinin kızı Kim Ju-ae, Kasım 2022'den bu yana çok sayıda askeri etkinliğe katıldı.

Ju Ae, ilk kez 2022 yılında babasına kıtalararası balistik füze fırlatmasında eşlik ederken devlet medyası tarafından dünya kamuoyuna tanıtıldı.

2022'den önce Kuzey Kore liderinin bir kızı olduğuna dair ilk açıklama, 2013'te ülkeyi ziyaret eden ve Kim'in Ju Ae adında bir kız çocuğuyla tanıştığını söyleyen eski NBA yıldızı Dennis Rodman'dan gelmişti.

Kim Jong-un: Güney Kore ile birleşme artık mümkün değil
Seul ise Kim ve eşi Ri'nin 2010 yılında ilk erkek çocuklarını dünyaya getirdiğini ve daha sonra Ju Ae'nin de ikinci çocukları olarak aileye katıldığını duyurmuştu.
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