15 Temmuz'un bir sahte gazisi daha ortaya çıktı: Erhan Çayır

AKP ve yandaşlarının ‘15 Temmuz’da 251 kişi öldüğü‘ 2559 kişinin yaralandığı ' yalanı dökülmeye devam ediyor. 15 Temmuz kapsamında yapılan yargılamalarda mahkeme kayıtlarına giren 2559 Yaralanma vakası bulunuyor. Bu kişiler ortamın ve şartların da etkisiyle ciddi bir yaralanma olsun olmasın gazilik başvurusunda bulunmuşlar. 15 Temmuz’un algı boyutunu hesaba katan Savcı için yüksek rakamların varlığı cazip gelmiş görünüyor. Ancak bu 2559 vaka için tıpkı

’15 Temmuz‘da ölenleri Araştırma Platformu’ Koordinatörü Selçuk Adıgüzel yayınladığı yeni videoda bu sahtekarlıklardan birini daha belgeleriyle ortaya koydu.







15 Temmuz Gecesi ciddi yarandığını iddia eden Erhan Çayır dosyasını ele alan Adıgüzel ilk olarak Türkiye'de 'Gazilik Müessesesini' nasıl suistimal edildiğini anlattı.













Erhan Çayır ismi AKP medyasında 15 Temmuz gecesi ile ilgili anlatılan senaryolarda en çok kullanılan isimlerden biri. Ancak Çayır'ın gazi ilan edilirken düzenlenen raporların anlatılan hikayeler ile örtüşmediği ortaya çıktı.





Helikopter tarafından vurulduğu iddia edilen Erhan Çayır'a verilen gazilik raporunda oluşan hasar sadece vücutta kızarıklık.





15 Temmuz‘da ölenleri Araştırma Platformu’ Koordinatörü Selçuk Adıgüzel daha öncede ‘251 şehit yalanı’ ile ilgili belgeler ortaya koymuş, bir çok ölüm vakasında anlatılanların gerçeği yansıtmadığını ortaya koymuştu



