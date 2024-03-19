Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'un bir sahte gazisi daha ortaya çıktı: Erhan Çayır /19 Mart 2024 01:49

15 Temmuz'un bir sahte gazisi daha ortaya çıktı: Erhan Çayır

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu yarandığını iddia eden Erhan Çayır'ın iddialarını belgeler yalanladı

SHABER3.COM

AKP ve yandaşlarının ‘15 Temmuz’da 251 kişi öldüğü‘ 2559 kişinin yaralandığı ' yalanı dökülmeye devam ediyor.  15 Temmuz kapsamında yapılan yargılamalarda mahkeme kayıtlarına giren 2559 Yaralanma vakası bulunuyor. Bu kişiler ortamın ve şartların da etkisiyle ciddi bir yaralanma olsun olmasın gazilik başvurusunda bulunmuşlar. 15 Temmuz’un algı boyutunu hesaba katan Savcı için yüksek rakamların varlığı cazip gelmiş görünüyor. Ancak bu 2559 vaka için  tıpkı  
’15 Temmuz‘da ölenleri Araştırma Platformu’ Koordinatörü Selçuk Adıgüzel yayınladığı yeni videoda bu sahtekarlıklardan birini daha belgeleriyle ortaya koydu. 

15 Temmuz Gecesi ciddi yarandığını iddia eden Erhan Çayır dosyasını ele alan Adıgüzel ilk olarak Türkiye'de 'Gazilik Müessesesini' nasıl  suistimal edildiğini anlattı. 



Erhan Çayır ismi AKP medyasında 15 Temmuz gecesi ile ilgili anlatılan senaryolarda en çok kullanılan isimlerden biri. Ancak Çayır'ın gazi ilan edilirken düzenlenen raporların anlatılan hikayeler ile örtüşmediği ortaya çıktı.  

Helikopter tarafından vurulduğu iddia edilen Erhan Çayır'a verilen gazilik raporunda  oluşan hasar  sadece vücutta kızarıklık. 

15 Temmuz‘da ölenleri Araştırma Platformu’ Koordinatörü Selçuk Adıgüzel daha öncede   ‘251 şehit yalanı’ ile ilgili  belgeler ortaya koymuş, bir çok ölüm vakasında anlatılanların gerçeği yansıtmadığını ortaya koymuştu  

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 15 Temmuz'un bir sahte gazisi daha ortaya çıktı: Erhan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:41:28