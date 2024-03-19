Çin'den, Musk'ın casus uydu ağına tepki

"Meydan okuma"

Bir diğer tepki de, iktidardaki Komünist Parti tarafından denetlenen bir dergi olan Aerospace Knowledge'ın baş editörü Wang Yanan'dan geldi.

Çin ordusu ve devlet medyası, SpaceX'in Starshield biriminin Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ile yapılan 1,8 milyar dolarlık gizli bir sözleşme kapsamında uydu ağı geliştirdiğine ilişkin haberlerin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel güvenliği tehdit ettiğini belirtti.Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tarafından yönetilen bir sosyal medya hesabı olan Junzhenping'dan yapılan paylaşımda,Washington Çinli teknoloji şirketlerini ABD güvenliğini tehdit etmekle suçlarken, SpaceX programının ABD'nin "utanmazlığını ve çifte standardını" ortaya çıkardığı ifade edildi.1,1 milyon takipçisi bulunan hesaptan "ABD şirketlerini bir kötünün kötülük yapmasına yardım etmemeye çağırıyoruz." paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Dünyadaki tüm ülkeler uyanık olmalı ve ABD hükümeti tarafından yaratılan yeni ve daha büyük güvenlik tehditlerine karşı korunmalıdır" denildi.Wang, Çin'in devlet kontrolündeki gazetesi The Global Times'a verdiği bir röportajda SpaceX uydu projesinin "küresel güvenlik ve istikrara bir meydan okuma" teşkil ettiğini söyledi.Wang "ABD'nin endişe duyduğu ülke ya da bölgelerde yüksek profilli istihbarat keşifleri yapması kaçınılmaz olarak bazı sıcak meselelerin daha hassas hale gelmesine ve hatta tırmanmasına neden olacaktır." diye konuştu.