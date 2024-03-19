Pakistan jetleri Afganistan'ı bombaladı: 3'ü çocuk, 5'i kadın 8 ölü

Afganistan: Misillemede bulunduk

Bu arada Taliban'ın kontrolündeki Afganistan Savunma Bakanlığı da, Afgan sınır güçlerinin hava saldırılarına karşılık olarak Pakistan'ın sınır hattındaki askeri noktalarını "ağır silahlarla" hedef aldığını ve misillemede bulunduğunu belirtti.

Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban, Pakistan ordusunun bugün (18 Mart) ülkenin sınır bölgelerine yönelik düzenlediği "keyfi" hava saldırılarında sekiz sivilin öldüğünü duyurdu. Taliban daha sonra Pakistan'ın askeri noktalarını ağır silahlarla vurarak karşılık verdiğini kaydetti.Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Pakistan jetlerinin iki ülke sınırındaki Afgan şehirleri Host ve Paktika'da sabah saat 03.00 sularında hava saldırıları düzenleyerek "sivil evleri bombaladığını" bildirdi.Sözcü, iki ayrı hava saldırısında üçü çocuk, beşi de kadın olmak üzere toplam sekiz sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.Taliban'ın, 2021'de Batılı güçlerin ülkeden çekilmesinin ardından yönetimi ele geçirmesi sonrası Afganistan ile Pakistan arasında zaman zaman sınır çatışmaları yaşanıyor.İslamabad, militan grupların Afganistan'dan düzenli saldırılar gerçekleştirdiğini iddia ediyor.Taliban Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve İslamabad'ı Afganistan'ın egemenlik haklarına saldırmakla suçluyor.Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pakistan'ın "Afganistan içindeki sınır bölgelerinde istihbarata dayalı terörle mücadele operasyonları" gerçekleştirdiği belirtildi.Pakistan son dönemlerde radikal eğilimli militan grupların saldırılarına maruz kalıyor.İslamabad yönetimi bu durumdan Afganistan'da iktidarda bulunan Taliban'ı sorumlu tutuyor.Zira İslamabad, Taliban'ın Afganistan topraklarını kendisine karşı kullandırdığını iddia ediyor.