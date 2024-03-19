Samanyolu Haber /Dünya / 81 yaşındaki Biden, Trump'ın akıl sağlığıyla dalga geçti /19 Mart 2024 09:21

81 yaşındaki Biden, Trump'ın akıl sağlığıyla dalga geçti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden cumartesi günü, 1880'lerde başlayan bir Washington geleneği olan Gridiron Kulübü yemeğinde yaptığı konuşmada eski Başkan Donald Trump'a, seçimdeki rakibinin akli dengesi hakkında espriler yaparak yüklendi.

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Biden, siyasetçilerin ve gazetecilerin bulunduğu bu özel ve resmi davete 2018'de eski Başkan Donald Trump'tan bu yana şahsen ilk kez katıldı.

Basına kapalı yemekte İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Amazon'un kurucusu ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos ve ABD'deki işleri Biden tarafından yasaklanabilecek TikTok tepe yöneticisi Shou Zi Chew'in de bulunduğu 650'den fazla davetlinin önünde konuşan Biden, "Adaylardan biri başkan olmak için çok yaşlı ve zihinsel olarak uygun değil. Diğeri ise benim." dedi.

Biden konuşmasının ardından kürsüden inerek gazetecilerle selfie çektirdi ve bir konuğun annesini aradı.

Demokrat validen yaş şakası

Etkinlikte Demokrat Parti'yi temsil eden Michigan Valisi Gretchen Whitmer ve Cumhuriyetçi Parti'yi temsil eden Utah Valisi Spencer Cox da yemekte konuşma yaptı.

48 yaşındaki Cox, "2052'de başkanlık için adaylığını açıklayacağını belirtti ve o tarihte hem Biden, hem de Trump'tan daha genç olacağını söyleyerek şaka yaptı.

Hicivli şarkılar ve skeçlerin sergilendiği yemekte çalınan The Beatles'ın "When I'm Sixty-Four" (Ben altmış dört yaşıma geldiğimde) şarkısı Biden ve Trump'ın yaşları için dalga konusu oldu.

81 yaşındaki Biden kısa süre önce Demokrat Parti'nin bu yılki başkanlık seçimlerindeki adaylığını garantiledi.
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