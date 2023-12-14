Samanyolu Haber /Dünya / Biden'a 'azil' şoku: Temsilciler Meclisi'nden soruşturma onayı çıktı /14 Aralık 2023 17:28

Biden'a 'azil' şoku: Temsilciler Meclisi'nden soruşturma onayı çıktı

ABD Başkanı Joe Biden’a yönelik görevden azil soruşturması resmen onaylandı. ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada, 221 Cumhuriyetçi vekilin “evet” oyuna karşılık, 212 Demokrat “hayır” oyu kullandı.

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ABD Temsilciler Meclisi, oğlu Hunter Biden’a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddia edilen ABD Başkanı Joe Biden’a yönelik azil soruşturmasının açılmasına resmen onay verdi. Selefi Donald Trump da iki kez azil istemiyle Temsilciler Meclisinde suçlanmış, ancak Senatodaki oylamalarda aklanmıştı.

221 VEKİL EVET OYU VERDİ
ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada, 221 Cumhuriyetçi vekilin “evet” oyuna karşılık, 212 Demokrat “hayır” oyu kullandı. Oylamayla, oğlu Hunter Biden’a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddiasıyla bir süredir Cumhuriyetçilerin Biden’a karşı yürüttüğü azil süreci resmiyet kazanmış oldu.

AZİL SORUŞTURMASI GELECEK YIL BOYUNCA SÜRECEK
Temsilciler Meclisi’ndeki oylamanın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Biden, sürecin, başından itibaren tamamen siyasi ve dayanaksız olduğunu savundu. Temsilciler Meclisi’nin yürüteceği azil soruşturmasının, başkanlık seçimlerinin yapılacağı 2024 yılı boyunca sürmesi beklenirken, Demokrat başkan adayının aleyhinde siyasi bir sürece evrilebileceği öngörüleri de Amerikan medyasına yansıyor.

SENATODA DEMOKRATLARIN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR
ABD Başkanı Biden’a yönelik azil soruşturmasının, başkanlık yarışındaki en önemli tartışma konularından biri olması bekleniyor. Biden’ın, Temsilciler Meclisi’ndeki soruşturma sonucunda azil istemiyle suçlanması durumunda, Senatoda yapılacak oylama Biden’ın kaderini belirleyecek. Senatoda 51’e 49 demokratların üstünlüğü bulunuyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016-2020 dönemindeki görevi sırasında iki kez azil istemiyle Temsilciler Meclisi’nde suçlanmış, ancak Senato’daki oylamalarda aklanmıştı.
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