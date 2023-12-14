İlk yüze 8 Türk yemeği girdi; İşte o yemekler

Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olan Taste Atlas, 2023 yılının en iyi 100 yemeğini açıkladı.
Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'de 8 lezzet girdi.
Türk sokak lezzetlerinden kokoreç listeye 79. sıradan girdi. Ancak kokoreçin, "Kokoretsi' ismiyle Yunan lezzeti olarak listeye girmesi dikkat çekti.
DÜNYANIN EN İYİ 10 LEZZETİ
1- "Picanha" / Brezilya
2- "Roti canai" / Malezya
3- "Phat kaphrao" / Tayland
4- "Pizza Napoletana" / İtalya
5- "Guotie" / Çin
6- "Khao soi" / Tayland
7- "Butter Garlic Naan" / Hindistan
8- "Tangbao" / Çin
9- "Shashlik" / Rusya
10- "Phanaeng Curry" / Tayland
LİSTEDEKİ 8 TÜRK LEZZETİ
Listedeki Türk yemekleri ve sıralamaları ise şu şekilde:
37- İskender Kebap
38- Mantı
60- Döner kebap
70- Adana kebap
72- Mercimek çorbası
77- Hünkar beğendi
89- Tombik döner