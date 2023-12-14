İlk yüze 8 Türk yemeği girdi; İşte o yemekler

Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olan Taste Atlas, 2023 yılının en iyi 100 yemeğini açıkladı.







Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'de 8 lezzet girdi.





Türk sokak lezzetlerinden kokoreç listeye 79. sıradan girdi. Ancak kokoreçin, "Kokoretsi' ismiyle Yunan lezzeti olarak listeye girmesi dikkat çekti.





DÜNYANIN EN İYİ 10 LEZZETİ

1- "Picanha" / Brezilya







2- "Roti canai" / Malezya





3- "Phat kaphrao" / Tayland





4- "Pizza Napoletana" / İtalya





5- "Guotie" / Çin







6- "Khao soi" / Tayland







7- "Butter Garlic Naan" / Hindistan





8- "Tangbao" / Çin





9- "Shashlik" / Rusya





10- "Phanaeng Curry" / Tayland





LİSTEDEKİ 8 TÜRK LEZZETİ

Listedeki Türk yemekleri ve sıralamaları ise şu şekilde:





37- İskender Kebap





38- Mantı





60- Döner kebap







70- Adana kebap







72- Mercimek çorbası







77- Hünkar beğendi







89- Tombik döner















