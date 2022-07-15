Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan yeni açıklama: Gerekirse güç kullanacağız /15 Temmuz 2022 00:52

Biden'dan yeni açıklama: Gerekirse güç kullanacağız

İsrail Başbakanı Yair Lapid’le, İran’ın nükleer silah bulundurmasına karşı mutabakat imzalayan ABD Başkan Joe Biden, “İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz. Bunu sağlamak için gerekirse güç kullanacağız.” dedi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre ABD Başkan Joe Biden, İsrail Başbakanı Yair Lapid’le, İran’ın nükleer silah bulundurmasına karşı mutabakat imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden’in Ortadoğu gezisi devam ediyor.

İran’ın nükleer silah edinmesine karşı çıkmak için imzalanan mutabakatın ardından iki ülkenin liderlerinden açıklamalar geldi.

Biden “İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz. Bunu sağlamak için gerekirse güç kullanacağız” derken Lapid “Bu mutabakat, çatışmayı önlemenin bir yolu. İran’ın durdurmanın yolu, İran’ın özgür dünyanın güç kullanacağından çekinmeyeceğini bilmesidir” dedi.

Biden, ayrıca mutabakatla ilgili “İran’ın nükleer silah edinmemesi ABD, İsrail ve dünyanın geri kalanı için hayati bir güvenlik çıkarı” dedi.
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