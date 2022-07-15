Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sağlık kontrolleri tamamlandı /15 Temmuz 2022 00:30

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sağlık kontrolleri tamamlandı

Rutin kontroller için bir süredir hastanede bulunan Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu edilip ikamet ettiği kamp merkezine döndü HerkulNağme hesabından Hocaefendinin hastaneden çıkış görüntüleri paylaşıldı .Mesajda ayrıca Hocaefendi'nin sevenlerine de selam gönderdiği belirtildi.

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Fethullah Gülen Hocaefendi rutin sağlık kontrolleri için bayramı hastanede geçirmişti. Hastanedeki tahlil ve tetkik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hocaefendi taburcu edildi. 

HerkulNağme sosyal medya hesabından Hocaefendi'nin taburcu olması ve ikametgahına gelme görüntüleri paylaşıldı 

 Herkul Nagme hesabından yapılan açıklamada, Kıymetli dostlar, Muhterem Hocaefendi, rutin kontroller ve detaylı tahliller için 1 hafta süre ile kaldığı hastaneden bugün ayrılmış kampa dönmüş bulunmaktadır. Doktorları kendilerinin sağlık durumunun beklentilerinin üstünde iyi olduğunu belirttiler. Kendileri, tüm arkadaşlarımıza selamlarını iletti ve dua taleplerini ifade buyurdular.” denildi.


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