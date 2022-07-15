Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sağlık kontrolleri tamamlandı

Fethullah Gülen Hocaefendi rutin sağlık kontrolleri için bayramı hastanede geçirmişti. Hastanedeki tahlil ve tetkik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hocaefendi taburcu edildi.





HerkulNağme sosyal medya hesabından Hocaefendi'nin taburcu olması ve ikametgahına gelme görüntüleri paylaşıldı





Herkul Nagme hesabından yapılan açıklamada, Kıymetli dostlar, Muhterem Hocaefendi, rutin kontroller ve detaylı tahliller için 1 hafta süre ile kaldığı hastaneden bugün ayrılmış kampa dönmüş bulunmaktadır. Doktorları kendilerinin sağlık durumunun beklentilerinin üstünde iyi olduğunu belirttiler. Kendileri, tüm arkadaşlarımıza selamlarını iletti ve dua taleplerini ifade buyurdular.” denildi.







