Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Türkiye'ye F-16 satışını yasaklama adımı /14 Temmuz 2022 23:17

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışını yasaklama adımı

Türkiye ile ABD yönetimi arasında uzun süredir devam eden F-16 pazarlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Türkiye ile ABD yönetimi arasında devam eden F-16 savaş uçağı satışına ilişkin pazarlıklarda yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması sonrasında çıkartıldığı F-35 yeni nesil savaş uçağı projesine alternatif olarak ABD'den yeni F-16 savaş uçağı alımı ve eldeki uçakların modernizasyonu konusunda bir dizi görüşmeler yapılıyordu.

Evrensel'de yer alan habere göre ABD Temsilciler Meclisi,  ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmamasının "somut adımları" sağlanmadığı sürece Türkiye'ye F-16 satışını yasaklayan bir Pallone/Pappas değişikliğini 244'e 179 oyla kabul etti.
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