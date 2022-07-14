ABD'den Türkiye'ye F-16 satışını yasaklama adımı

Türkiye ile ABD yönetimi arasında devam eden F-16 savaş uçağı satışına ilişkin pazarlıklarda yeni bir gelişme yaşandı.
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması sonrasında çıkartıldığı F-35 yeni nesil savaş uçağı projesine alternatif olarak ABD'den yeni F-16 savaş uçağı alımı ve eldeki uçakların modernizasyonu konusunda bir dizi görüşmeler yapılıyordu.
Evrensel'de yer alan habere göre ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmamasının "somut adımları" sağlanmadığı sürece Türkiye'ye F-16 satışını yasaklayan bir Pallone/Pappas değişikliğini 244'e 179 oyla kabul etti.