ABD'den Türkiye'ye F-16 satışını yasaklama adımı

Türkiye ile ABD yönetimi arasında devam eden F-16 savaş uçağı satışına ilişkin pazarlıklarda yeni bir gelişme yaşandı.





Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması sonrasında çıkartıldığı F-35 yeni nesil savaş uçağı projesine alternatif olarak ABD'den yeni F-16 savaş uçağı alımı ve eldeki uçakların modernizasyonu konusunda bir dizi görüşmeler yapılıyordu.





