Trump'ın eşi hayatını kaybetti

Eski eşinin vefatını kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımla duyuran Trump, "Ivana Trump'ın New York'taki evinde vefat ettiğini, onu seven birçok kişiye bildirmekten çok üzgünüm" ifadesini kullandı.



Trump paylaşımında "İlham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr, Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da çocuklarıyla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!" ifadelerine yer verdi.



Çekya doğumlu Ivana, 1977'de New York'ta dönemin en ünlü emlak yatırımcılarından Donald Trump'la evlenmişti.



2016'da Donald Trump'ın ABD başkanlığı adaylığını destekleyen Ivana Trump, 2017'de annelikle ilgili “Raising Trump” adlı kitabı kaleme almıştı.