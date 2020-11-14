Samanyolu Haber /Dünya / Biden'den Trump'a: Acil bir şeyler yap! /14 Kasım 2020 11:17

Biden'den Trump'a: Acil bir şeyler yap!

ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden, 20 Ocak 2021'e kadar başkanlık koltuğuna oturamayacağını hatırlatarak Donald Trump yönetiminden, ülkede hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı acil harekete geçilmesini istedi.

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Geçen hafta zafer ilan eden Demokrat aday Joe Biden, Kovid-19 ile mücadele için oluşturduğu ekibiyle bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, artan vakalar nedeniyle sağlık çalışanları ve hastanelerin giderek büyüyen bir baskıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Kovid-19 aşısı her ne kadar olumlu bir gelişme olsa da ülke genelinde aşı yapılmasının aylar süreceğini belirten Biden, "Bu kriz için acil bir federal müdahale gerekli ama ne yazık ki uzun süredir yok. Ben başkan seçildim ama seneye kadar başkan değilim. Salgın takvimdeki tarihe bakmıyor, süratle yayılıyor. Yönetimin hemen harekete geçmesi gerek" dedi.

Biden, Amerikan halkına ise sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak kendi üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri çağrısı yaptı.
ABD'de ikinci dalga Kovid-19 salgınında son bir haftadır her gün 100 binden fazla vaka tespit ediliyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de koronavirüse yakalanan kişi sayısı 11 milyonu geçerken 249 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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