Samanyolu Haber /Dünya / Biden'ın Türkiye Büyükelçiliği için bakın kimi aday görsterdi /14 Temmuz 2021 00:22

Biden'ın Türkiye Büyükelçiliği için bakın kimi aday görsterdi

Eski Arizona senatörü Jeff Flake'in, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Türkiye Büyükelçiliği için aday gösterildiği belirtildi.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği bildirildi.

Adaylığını Medium hesabından duyuran Flake, "ABD'nin uzun süredir NATO müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkisinin stratejik önemi göz önüne alındığında, Başkan Biden'ın bu büyükelçilik adaylığı ile bana duyduğu güvenden onur ve gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Büyükelçiliğinin her iki ülke için de önemli bir zamanda çok önemli bir görevlendirme olduğunu vurgulayan Flake, eşi Cheryl ile "Türkiye'nin sıra dışı insanlarını tanımayı dört gözle beklediklerini" belirtti.

ABD Başkanı Biden, eski senatör Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi
Arizona eyaletini temsilen Cumhuriyetçi olarak Kongrenin iki kanadında da görev yapan Flake, eski Başkan Donald Trump'a muhalefetiyle biliniyor.
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