Bilal Erdoğan'ın imajını parlatacaklar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan imaj parlatma kampanyasına dolu dizgin devam ediyor.





Fenerbahçeli futbolcular Emre Belözoğlu ve Vedat Muriqi ile Galatasaray’da forma giyen Fernando Muslera ve Radamel Falcao Etnospor Kültür Festivali’ne katılarak, Dünya Etnospor Kofederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile ok atışı yaptı.





KAPATILAN ATATÜRK HAVALİMANI DAMAT VE OĞUL İÇİN YENİ ETKİNLİK ALANI





Bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Dünya Etnospor Kültür Festivali yapılan etkinliklerle Atatürk Havalimanı’nda başladı. 3'üncü havalimanı açılınca 1 Nisan'da kapatılan Atatürk Havalimanı'nda iki hafta önce Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar da Teknofest'i organize etmişti.





Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Radamel Falcao festivale katıldı.





Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ile ok atışı yaptı.





Sarı-Lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, Etnospor Kültür Festivali gibi festivalleri çok değerli bulduğunu belirterek, “İlerleyen, değişen, gelişen ve her zaman üreten bir neslin olması hayalim. Destekleyen Bilal Erdoğan’a ve herkesin verdiği emeğe sağlık. Ben ok atmayı bilmiyorum. Vedat atacak. Ben de Vedat’ı favori gösteriyorum.” ifadelerini kullandı.





Bilal Erdoğan'ın (sağdan 3'üncü) düzenlediği festivale Fenerbahçe'de top koşturan Emre Belözoğlu ve Vedat Muriqi,,eski futbolcular Rüştü Rençber ve Oğuz Çetin ile Galatasaray As Başkanı Abdurrahim Albayrak katıldı.





Sarı-lacivertli ekibin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi ise daha önce hiç ok atışı yapmadığını vurgulayarak, “Burada önemli olan festival. Ne kadar katılım olursa o kadar iyi. Daha önce hiç ok atmadım. Futboldan çok vakit bulamıyoruz o yüzden kendi işimize odaklanıyoruz.” şeklinde konuştu.







FUTBOLCULARI GÖRMEK İSTEYENLER İZDİHAMA SEBEP OLDU





4'üncü Etnospor Kültür Festivali’ne Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcuların katılmasıyla izdiham yaşandı. Futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen taraftarlar yoğun kalabalık oluştururken, katılımcılara zor anlar yaşattı.





Festivale Başakşehir forması giyen Arda Turan ve Gökhan İnler'in yanı sıra futbol camiasının tanınmış isimleri de katıldı.