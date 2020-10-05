Bilanço: En az 230 kişi öldü

Dağlık Karabağ, 51 askerinin daha öldürüldüğünü ve toplam kayıplarının 198'e çıktığını açıkladı. Askeri kayıplarla ilgili bilgi paylaşmayan Azerbaycan, 19 sivilin öldürüldüğünü söylüyor.







Son olarak 7 köyün daha "Ermenistan'dan alındığını" duyuran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ateşkes için Bakü'nün koşullarını açıkladı.





Paşinyan: Trump ile Dağlık Karabağ'ı görüşecektim







New York Times gazetesine konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü ele almak için ABD Başkanı Donald Trump'tan göüşme sözü aldığını, Trump'ın Covid-19'a yakalanmasıyla bu görüşmenin gerçekleşemediğini söyledi.Bu arada Fransa'da aralarında belediye başkanı, milletvekili ve senatörlerin de olduğu 173 kişi Macron hükümetine çağrıda bulunarak Dağlık Karabağ konusundaki 'tarafsızlık' politikasından vazgeçme talebinde bulundu. Çağrıyı yapanlar Paris'in Azerbaycan'a karşı daha sert tutum sergilemesini istiyor. Söz konusu mektuba imza atanlar ayrıca, Türkiye'yi de çatışmada Azerbaycan'ın tarafında durmakla suçluyorlar.





Aliyev, ateşkes için şartlarını açıkladı





Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarıyla ilgili olarak Bakü'nün şartlarını açıkladı. Aliyev ateşkes için koşullarını şu şekilde açıkladı:

-Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın

-Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanısın

-Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a ait olmadığı söylensin

-Bakü'den özür dilensin





Aliyev: 7 köy daha işgalden kurtarıldı







Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır." paylaşımında bulundu.





İlham Aliyev daha önce de Madagiz yerleşim biriminin ele geçirildiğini bildirmişti.





Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yüzlerce kişi sokaklara çıkarak "Karabağ bizimdir bizim kalacak" sloganları attı.