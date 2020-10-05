Samanyolu Haber /Dünya / Bilanço: En az 230 kişi öldü /05 Ekim 2020 09:48

Bilanço: En az 230 kişi öldü

Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda bir hafta geride kaldı. Ağırlıklı olarak roket ve füzelerin kullanıldığı savaşta en az 230 kişi hayatını kaybetti.

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Dağlık Karabağ, 51 askerinin daha öldürüldüğünü ve toplam kayıplarının 198'e çıktığını açıkladı. Askeri kayıplarla ilgili bilgi paylaşmayan Azerbaycan, 19 sivilin öldürüldüğünü söylüyor.

Son olarak 7 köyün daha "Ermenistan'dan alındığını" duyuran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ateşkes için Bakü'nün koşullarını açıkladı.

Paşinyan: Trump ile Dağlık Karabağ'ı görüşecektim

New York Times gazetesine konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü ele almak için ABD Başkanı Donald Trump'tan göüşme sözü aldığını, Trump'ın Covid-19'a yakalanmasıyla bu görüşmenin gerçekleşemediğini söyledi.Bu arada Fransa'da aralarında belediye başkanı, milletvekili ve senatörlerin de olduğu 173 kişi Macron hükümetine çağrıda bulunarak Dağlık Karabağ konusundaki 'tarafsızlık' politikasından vazgeçme talebinde bulundu. Çağrıyı yapanlar Paris'in Azerbaycan'a karşı daha sert tutum sergilemesini istiyor. Söz konusu mektuba imza atanlar ayrıca, Türkiye'yi de çatışmada Azerbaycan'ın tarafında durmakla suçluyorlar.

Aliyev, ateşkes için şartlarını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarıyla ilgili olarak Bakü'nün şartlarını açıkladı. Aliyev ateşkes için koşullarını şu şekilde açıkladı:
-Ermenistan ordusu topraklarımızdan  çıksın
-Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanısın
-Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a ait olmadığı söylensin
-Bakü'den özür dilensin

Aliyev: 7 köy daha işgalden kurtarıldı

Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır." paylaşımında bulundu.

İlham Aliyev daha önce de Madagiz yerleşim biriminin ele geçirildiğini bildirmişti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yüzlerce kişi sokaklara çıkarak "Karabağ bizimdir bizim kalacak" sloganları attı.
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