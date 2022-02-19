Samanyolu Haber /Gündem / Bilgin Gökberk, yandaş Ersoy Dede'nin ağzının payını fena verdi /19 Şubat 2022 11:39

Bilgin Gökberk, yandaş Ersoy Dede'nin ağzının payını fena verdi

TRT Ana haber sunucusu Ersoy Dede ile Cumhuriyet yazarı Bilgin Gökberk arasında 'Geççek' polemiği yaşandı.

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TRT Ana Haber sunucusu Ersoy Dede, Geççek şarkısı nedeniyle Tarkan'a sert sözlerle yüklendi.

Şarkıyı zor dönemlerde kaleme aldığını belirten Tarkan'ı ödleklikle suçlayan Dede, "Bir de ödlek oluyor bunlar.. 'Yok ben pandemi dönemi yaşadığımız sıkıntılı günler GEÇÇEK dedim' falan diyor. Delikanlı gibi desene ne GEÇÇEK'miş" yazdığı bir ileti paylaştı.



Cumhuriyet yazarı Bilgin Gökberk, Ersoy Dede'nin attığı tweet'i alıntılayıp “Mesela medyada iktidara yaslanıp delikanlılık yapmak #geççek” diyerek cevap verdi.



TRT spikeri Ersoy Dede ise bu paylaşımı alıntılayarak “Aynı anda hem iktidar yandaşı (sizin tabirinizle) Tv 24 ve hem de TRT’de spor programlarında yorumcu olarak katılan ve bu işten iyi paralar kazanan siz miydiniz? O zaman pek bu kadar muhalif değildiniz galiba;))” ifadelerini kullandı.



“BENDEKİ CV SENİN NEBATİ'DE YOK”

Bunun üzerine Bilgin Gökberk “Yoo aynıydım, ikisinde de tazminatsız işime son verildi, halâ alacağım var… Yorumcu değilim iç mimarım 4 tam 5 yarım lisan var, bendeki cv mesela ekonominin teslim edildiği sayın Nebati’de yok, parayı 40 ülkede turizm yaparken kazandım, medyada yazarak konuşarak da kaybettim!” dedi.


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