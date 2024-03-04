Bilim insanları: Haftada 2 kutu gazlı içecek bile fazla

Kanada'daki bilim insanları 30 yıl boyunca 100 bin yetişkinin beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını takip ederek bu kişilerin sağlık durumlarıyla karşılaştırma yaptı.





Quebec'teki Lava Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının kapsamlı araştırması American Journal of Clinical Nutrition isimli tıp dergisinde yayınlandı. Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları farklı markaların farklı tatlarda geliştirdiği gazlı içeceklerin tüketiminin insan sağlığına olumsuz etkileri olduğunu duyurdu.





Bilim insanları gazlı içecek tüketmenin düzenli egzersiz yapan bireylerin yaptıkları sporun yarattığı pozitif etkiyi ortadan kaldırdığını duyurdu.





Araştırmaya göre haftada sadece iki kutu 350 ml'lik gazlı içecek içmek, haftada yaklaşık 150 dakikalık egzersiz sırasında elde edilen kalp sağlığı kazanımlarını silebiliyor. Bilim insanları şeker kamışı ve şurup bazlı gazlı içeceklerin tüketilmemesi konusunda da uyarıda bulundu.





"SUDAN ŞAŞMAYIN"

Profesör Jean-Philippe Drouin-Chartier yaptığı açıklamada, "Fiziksel aktivite, şekerle tatlandırılmış içeceklerle ilişkili kardiyovasküler hastalık riskini yarı yarıya azaltıyor, ancak tamamen ortadan kaldırmıyor" dedi. Chartier, "Bu içeceklerin pazarlama stratejilerinde genellikle aktif insanlar bu içecekleri içerken gösteriliyor. Bu durum, fiziksel olarak aktif olunduğu takdirde şekerli içecek tüketiminin sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını göstermektedir" ifadesini kullandı. Fakat bilim insanları bunun gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti.





Kanadalı bilim ekibi, kamuoyunda iki kutu şekerli ve gazlı içecek tüketmenin az bir miktar olduğuna dair bir algı olduğuna vurgu yaparken, "Fakat bunun ciddi sağlık sorunları da var" dedi. Bilim insanları, tüketicinin bu tür içecekleri daha az tüketmesi gerektiğini söylerken, "En iyi seçenek su içmek" dedi.