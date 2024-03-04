Samanyolu Haber /Gündem / Dilan Polat’ın avukatı: Savcı, komiser aracılığıyla rüşvet istedi /04 Mart 2024 13:28

Dilan Polat’ın avukatı: Savcı, komiser aracılığıyla rüşvet istedi

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan avukat Ahmet Gün'ün, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede o dönem soruşturması yürüten savcı Gökalp Kökçü'nün, Ahmet isimli komiser aracılığıyla kendisinden rüşvet istediğini iddia etti.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan avukat Ahmet Gün, 2 Şubat tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na dikkat çeken bir dilekçe verdi.

Gün, dilekçesinde Polat soruşturmasının ilk aşamasını yürüten cumhuriyet savcısı Gökalp Kökçü ve emrindeki polislerin bir takım hukuksuz işlemlerde bulunduğunu belirterek, bu kişiler hakkında şikayette bulundu.
‘İfadem baskı altında alındı’
Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede Ahmet Gün, Gökalp Kökçü ve bir kısım polise yönelik üç ayrı suçlamada bulundu. Hakkında vergi uzmanlarınca hazırlanan bir rapor ve mütalaa olmamasına rağmen, “vergi kanununa muhalefet” suçundan tutuklandığını belirten Gün, kendisine yöneltilen yasadışı bahis suçunu hiç işlemediğini, bunun bir iftira olduğunu aktardı.

Bu iftira nedeniyle tutuklandığını öne süren avukat Gün, Gökalp Kökçü ve emrindeki kollukların araştırılarak haklarında kamu davası açılması gerektiğini belirtti. Öte yandan Gün, savcılık ifadesinin ise savcının baskısı altında alındığını söyledi.

‘Beni savcı gönderdi diyerek rüşvet istedi’
Gün’ün dilekçesinde en çarpıcı detay ise rüşvet iddiası oldu. Gün, adliyedeki ifadesini Gökalp Kökçü’nün aldığını ancak ifade sırasında odada bulunan 3 polisin isminin tutanaklara geçirilmediğini aktardı. Gün dilekçesinde, ifade sonrası nezaretteyken komiser Ahmet isimli bir şahsın yanına gelerek kendisine, “Beni savcı gönderdi..” diyerek bazı maddi talepler ilettiğini öne sürdü. Komiser Ahmet’in bu talepleri iletirken Jandarmanın konuyu duymasını engellemeye çalıştığına dair iddialar da dilekçede yer aldı.

Gün şikayet dilekçesinde Gökalp Kökçü, komiser Ahmet ve ifadesi alınırken odada bulunan polis memurlarından şikayetçi olduğunu belirtti.

Önce sürülmüş, ardından emekli olmuştu
Cumhuriyet savcısı Gökalp Kökçü, Polat dosyasında basına bilgi sızdırdığı iddiasıyla Hakimler Savcılar Kurulu’nca (HSK) Erzurum’a sürülmüştü. Daha sonra Kökçü’nün eşi İrem Kökçü’nün 2004-2009 yılları arasında Adnan Oktar’ın müritleri arasında olduğu ve bu davada tanık olarak ifade verdiği ortaya çıkmıştı. Eşi hakkında çıkan haberlerin ardından emeklilik dilekçesi veren Kökçü’nün talebi kabul edilmişti.
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