Bilim insanları kara deliklerin oluşumunu simüle etti

Bilim insanları araştırma ile kara deliklerin yer aldığı ev sahibi gökadaların, tipik olarak daha büyük olan başka bir gökada ile çarpıştığında ve deliği merkez noktasından vurduğunda oldukça yıkıcı hale geldiğini buldu.Ayrıca, bir galaksi ne kadar büyükse, karadeliğe yakalamasının o kadar fazla muhtemel olduğu belirtildi.





Çalışmanın yazarlarından astrofizikçi Angelo Ricarte, "Dünya'nın başıboş bir süper kütleli kara delikle karşılaşma ihtimali şu anda az, ancak sıfır değil. Yakın çevremizde gerçekten süper kütleli bir kara delik olsaydı, varlığını yakındaki yıldızların hareketlerinden tespit edebilirdik. Ancak, bu konu hakkında bilgi sahibi olmamız oldukça önemli" dedi.





Ricarte, yıldızların çöküşünden oluşan kara deliklerin Güneş’in kütlesinin 5-20 katı arasında değişirken, süper kütleli olanların milyonlarca hatta milyarlarca kat daha ağır olabileceğini söyledi.





Bununla birlikte, süper kütleli kara delikler genellikle galaksilerin kalbinde yer alıyor ve dönen gaz, toz, yıldızlar, gezegenler ve etraflarındaki diğer cisimler için çapa görevi görüyor. Samanyolu galaksisi ise Sagittarius A adlı bir kara deliğin etrafında dönüyor.





Ancak, bu süper kütleli kara deliklerin, "galaksilerin çarpışması" gibi olağan noktalarından ayrılıp serbest dolaşmalarına yol açabilecek durumlar da bulunuyor.





Dr. Ricarte ve meslektaşları yeni çalışmalarında, dolaşan kara deliklerin yollarının milyarlarca yıl boyunca nasıl davranabileceğini izlemek için 'ROMULUS' adını verdikleri bir dizi kozmolojik simülasyon oluşturdu. Her simülasyonun başlangıcında, yerel gaz koşullarına dayalı olarak süper kütleli kara delikler tohumlandı.





Çalışmanın yazarları, bir galaksideki süper kütleli kara deliklerin çoğunluğunun, daha büyük ev sahibi ile çarpışan küçük, uydu galaksilerin merkezinden geldiğini buldu. Ayrıca, belirli bir galaksideki dolaşan kara deliklerin sayısı, galaksinin kütlesi ile doğrusal olarak artma eğiliminde olduğu görüldü. Ardından, süper kütleli kara delikler önlerine çıkanları bir bir yuttu.





Araştırmacılar, bu nedenle Samanyolu galaksinin yaklaşık 12 kara deliğe sahip olduklarını tahmin ettiklerini açıkladı. Daha büyük galaksilerde ise bu sayı artıyor.