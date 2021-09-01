Samanyolu Haber /Sağlık / Korona virüsünden 290 kişi daha vefat etti /01 Eylül 2021 20:30

Korona virüsünden 290 kişi daha vefat etti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saate 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi vefat etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplum olarak ağır bedel ödüyoruz" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, korona virüsü salgınına ilişkin günlük resmi verileri açıkladı. Buna göre son 24 saate 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi vefat etti, iyileşen kişi sayısı 15 bin 164 oldu.

Son 24 saatte 302 bin 869 Covid-19 testi yapıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "TABLODA DURUM TIPKI BUGÜNKÜ GİBİ devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz" ifadelerini kullandı.Günlük vaka sayısı dün 21 bin 893, vefat sayısı ise 252 olmuştu.
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