Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Halil Dervişoğlu’nu açıkladı /01 Eylül 2021 20:42

Galatasaray, Halil Dervişoğlu’nu açıkladı

Galatasaray, geçen sezon da kiralık olarak takımda yer alan Halil Dervişoğlu'nu bu sezon için de kiraladı.Galatasaray geçen sezon da kadrosunda kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile yeniden anlaştı. Bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Brentford’da bulunan genç forvet, sezon sonuna kadar kiralandı.

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Galatasaray Kulübü, resmi siteden yaptığı açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır” ifadelerine yer verdi.21 yaşındaki forvet, geçen sezon çıktığı 12 Süper Lig maçında 3 gol atıp 2 asist yaptı.

İMZA SONRASI İLK SÖZLERİ

Halil Dervişoğlu, statta gerçekleşen imza töreninin ardından GS TV’ye açıklamalarda bulundu.

Geçen seneki takım arkadaşlarıyla, Fatih hoca ve ekibiyle birlikte çalışacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Dervişoğlu, “Heyecanlıyım. Bu sene güzel şeyler başarmak istiyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Elimden gelenin fazlasını vereceğim. Bunu oradaki herkes de biliyor. İnşallah iyiye doğru gider. Sağ olsunlar sevgilerini her zaman hissettirdiler bana. Çok güzel bir şey böyle büyük bir camiadan böyle sevgi almak. Geçen sene taraftarsız oynuyorduk biliyorsunuz. Bu sene taraftarın önünde çıkacağız maçlara. İnşallah çok iyi bir performans sergileyip güzel maçlar koyacağız ortaya. Geçen seneki takım arkadaşlarımla oynamak tabii ki güzel bir şey. Birbirimizi tanıyoruz. Kerem ile birlikte A Milli Takım'da oynuyoruz. Onlarla yeniden sahaya çıkmak için bekliyorum” diye konuştu.

SEZONUN 10. İMZASI

Halil ile birlikte bu sezon 10. transferini gerçekleştiren Galatasaray’ın kadrosuna kattığı isimler şöyle;

Victor Nelsson
Alexandru Cicaldau
Berkan Kutlu
Olipiu Morutan
Barış Yılmaz
Sacha Boey
Patrick van Aanholt
Aytaç Kara
Alpaslan Öztürk
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