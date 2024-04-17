Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de Vefa Küçük aday oldu /17 Nisan 2024 09:04

Fenerbahçe'de Vefa Küçük aday oldu

Vefa Küçük, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Eski Başkanı Vefa Küçük, 27 Nisan'da yapılacak seçimde yüksek divan kurulu başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

Küçük, yaptığı açıklamada, 34 yıllık yöneticilik tecrübesiyle son kez yüksek divan kurulu başkanlığına aday olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"34 yıldır üyesi olduğum, dünyanın bir numaralı spor kulübümüzde değişik dönemlerde, çok değerli görevlerde bulundum. 7 sene yönetim kurulu başkan vekili, 6 sene Fenerbahçe Futbol A.Ş'de bağımsız üye, 6 sene Fenerbahçe Üniversitesi Başkan Vekili ve 8 sene Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevlerini onurla ifa ettim. 3'ü tüzük kongresi, 5'i seçimli kongre olarak toplam 16 kongrenin divan başkanlığını yaptım. 1996 yılında Fenerbahçe yönetim binasını ve 1998 yılında Fenerbahçe yüzme havuzunu, tamamen maliyetlerini tek başıma karşılayarak kulübümüze armağan ettim. 34 yılda edindiğim tecrübe, bilgi ve birikimimle, son kez Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday oldum."
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