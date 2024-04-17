Halk TV ekranlarında AKP kulislerinde konuşulanları aktaran Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:







"Benim konuştuğum isimler diyor ki 'Şu an partideki herkes tedirgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapacağını kimseye söylemiyor, sadece aileden birkaç kişiyle konuşuyor' dendi. Mesela Ramazan'da da orucunu açıp, namazını kılıp tekrar kendi odasına çekiliyormuş. Şu anda ne yapacağı kestirilemiyormuş. Büyük bir tedirginlik hakimmiş.





"GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKABİLİR"

Özellikle Kabine'de büyük bir değişiklik yapacağı konuşuluyor. MKYK ve MYK için de değişiklikler konuşuluyor. AKP'nin Nisan'daki kongresinin Kasım'da olacağı söyleniyor. Benim konuştuğum isimler çok enteresan bir şey daha söylediler. Ben bunun gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Konuştuğum kişiler 'Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Genel Başkanlığı'nı bırakabilir' dediler."