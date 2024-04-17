Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li isim yandaş yazarı hedef tahtasına koydu: "Kılıç artığı" /17 Nisan 2024 16:09

MHP'li isim yandaş yazarı hedef tahtasına koydu: "Kılıç artığı"

“Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var?” diyen iktidara yakın yazar Abdülkadir Selvi, MHP'lilerin hedefi haline geldi.

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Yandaş yazar Abdülkadir Selvi, “Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var?” sorusunu sormasının ardından MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan’ın hedefi oldu.

Özkan, Selvi’yi Alevi kimliği üzerinden hedef aldı.

Selvi, Hürriyet’teki bugünkü yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın samimi bir özeleştiri yaptıktan sonra AK Parti’nin yeniden seçim zaferleri kazanmasını sağlayacak bir reçete sunması bekleniyor. Milletvekillerine yeni bir perspektif çizeceği konuşuluyor" ifadelerini kullanarak, Gezi tutuklularının serbest bırakılması gerektiği vurgusu yapmıştı.

Selvi yazısında, "(...) Bu, Türkiye’yi de rahatlatacak bir adım olur. Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor? Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor. Yeniden reformcu kimliğine dönmüş bir AK Parti ve Avrupa Birliği hedefine yürüyen bir Türkiye. Görün o zaman ekonomi nasıl coşar” ifadelerini kullanmıştı.

MHP’Lİ İSMİN HEDEFİ OLDU
MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de kullandığı ‘kılıç artığı’ ifadelerini kullanarak, Selvi’yi hedef aldı. Özkan, X hesabından yaptığı paylaşımda, “’Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor? Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor.’ Sözlerini sarfeden Abdülkadir Selvi, yok hükmündedir. Çöptür. Kalem ve Kılıç artığıdır!” diye yazdı.

BAHÇELİ DE SELVİ’YE KILIÇ ARTIĞI DEMİŞTİ
Devlet Bahçeli, Mart 2017’de Meclis’teki konuşmasında Selvi’yi aynı ifadeleri sarf ederek hedef almış ve şunları söylemişti:

“Bu kılıç artığı şahsın MHP’ye karşı olumsuz tutumu bellidir. Peki AKP’ye dost mu, hasım mı (düşman mı), bu sorunun cevabı ise belirsizdir.”
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