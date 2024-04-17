Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, seçim hezimetine sebep buldu: İşte o açıklama! /17 Nisan 2024 15:38

Erdoğan, seçim hezimetine sebep buldu: İşte o açıklama!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Erdoğan "Yaklaşık 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımamıştır. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oylarını da etkilemiştir" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde: 

"31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Seçimleri'ni gerçekleştirdik. Aldığımız güvenlik tedbirleri sayesinde seçimlerde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Vatandaşlarımız iradelerini özgürce ortaya koydu. Bölücü örgüt yandaşlarının seçmeni baskı altına almaya yönelik faşizan teşebbüsleri başarıya ulaşamadı. Seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk takdire şayandır. Demokrasimizin bir sandık sınavından başarıyla çıkmasını sağladık. 85 milyon olarak birlikte var olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik.

Sandık makbuldür, başımızın üzerinde yeri vardır. 

ERDOĞAN'A GÖRE CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI!
YSK'nin kesin sonuçları açıklamasının ardında, yerel seçim süreci tamamlanacaktır. YSK 7 yerde seçimlerinde yenilenmesine karar vermiştir. 

Yaklaşık 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımamıştır. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oylarını da etkilemiştir. 

31 Mart seçimleri yüzde 40.5 oy oranıyla Cumhur İttifakı’nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. 1400 belediyenin yüzde 54.3’ü Cumhur İttifakı'nca yönetilecektir.

Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, sanki ülkeyi yöneteceğini zanneden zavallılar... 81 ilimizde tek bir iktidar vardır, o da Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Kabinemiz görevinin başındadır. 

DEĞİŞİM MESAJI
Milletin talepleri ve tenkitleri doğrultusunda kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştirecek, daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bizim lügatımızda böbürlenme yoktur. 

Sandığa gitmeyenlerin gidip farklı tercihte bulunan vatandaşlarımızın mesajlarını en doğru biçimde okuyacağız. Muhasebe sürecimizi neticelendireceğiz. Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz.

Şunu herkes görsün ve bilsin, biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Biz bu ülkenin en dinamik partisiyiz. Biz üye sayısı itibariyle Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Kimse sevinmesin, kimse, umutlanmasın, kimse farklı heveslere kapılmasın. 

Artık seçimin de olmadığı önümüzdeki 4 yıl içinde enflasyonla mücadelemizi inşallah zaferle sonuçlandıracağız. Geçmişte yaptık, yine yapacağız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan, seçim hezimetine sebep buldu: İşte o açıklama! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:06:24