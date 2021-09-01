Samanyolu Haber /Ekonomi / JP Morgan Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti /01 Eylül 2021 20:58

JP Morgan Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı 2021 ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendiren JP Morgan, Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

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İkinci çeyrekte yakalanan yüzde 21,7'lik büyümenin ardından Türkiye için 2021 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GYSH) büyüme tahminini yüzde 6,8'den yüzde 8,4'e yükselten JP Morgan, güçlü büyümenin Merkez Bankası'ndan para politikasında erken bir gevşetme adımı gelmesi riskini azalttığını ancak ortadan kaldırmadığını da savundu.

"Biz hala TCMB'nin bir gevşeme döngüsü yolunda olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullanan JP Morgan, Merkez Bankası'ndan ilk faiz indiriminin kasım ayında gelmesini ve politika faizinde 50 baz puanlık bir indirim yapılmasını beklediğini de vurguladı.
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