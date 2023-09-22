Samanyolu Haber /Sağlık / Bilim insanları umutlu; Akne problemi tarih olabilir /22 Eylül 2023 17:24

Bilim insanları umutlu; Akne problemi tarih olabilir

Sivilce bir cilt rahatsızlığı olarak tanımlanıyor. Yeni bir çalışmaya göre akne tedavisinde 'antibiyotik narasin' kullanımı sorunları çözebilir.

SHABER3.COM

Akne tedavisinde yıllardır pek çok ilaç kullanılıyor. Ancak yeni bir çalışma yüz milyonlarca kişiyi tekileyen akne rahatsızlığına çözüm olabilir. Latince'de Cutibacterium acnes adı verilen ve cildin normal florasında bulunan bu bakteri türü  akne oluşumunda da rol oynuyor. Bu bakterinin aşırı çoğalması akneye neden oluyor.

AKNE SORUNUNU KÖKTEN ÇÖZEBİLECEK BİR BULUŞ MU?
Cumhuriyet'in haberine göre akne sorunlarına yönelik pek çok tedavi bulunuyor ve burada antibiyotikler de yer alıyor. Direkt cilt sorunlarını çözmek için geliştirilen antibiyotikler ve diğer ilaçlar akneyi engellese bile çoğu yan etkileri de getiriyor ve başka sorunlara yol açabiliyor.

Yeni tedavi yöntemi Nanoscale'de yayımlanan bir makale ile ortaya çıktı. Makaleye göre yeni tedavi antibiyotik narasine dayanıyor. Normalde çiftlik ve kümes hayvanlarının enfeksiyonlarını önlemek için tercih edilen narasin, Cutibacterium acnes'e karşı henüz direnç geliştirmediği için potansiyel olarak tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

Güney Avustralya Üniversitesi, Adelaide Üniversitesi ve Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesindeki araştırmacıların son çalışmasına göre antibiyotiğin laboratuvar koşullarında hedef patojene karşı etkili olduğu gösterildi. 

Ekibe göre nanoparçacık dağıtımı tedaviyi önemli ölçüde geliştiriyor. Ekip, narasini nano-miseller adı verilen insan saç telinden bin kat daha küçük kapsüllere sarıldı. Yalnızca suyla karıştığında bile cilde çok daha fazla nüfuz edebilen bir yapı elde etmeyi başardılar.

Araştırmacılardan Sanjay Garg, su bazlı formülasyonun cilt katmanlarına nüfuz edemeyen bileşik solüsyonların aksine narasinin sivilcenin hedef bölgelerine iletilmesinde etkili oldu diyor.

Bilim insanlarının ürettiği bu su bazlı jel, oda sıcaklığında dört hafta boyunca bozulmadan kalabiliyor bu da tedavinin sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli.

Araştırmada domuz kulağından alınan deri kullanıldı. İlerleyen dönemde ise gerçek insanlar üzerinde çalışmaların yapılması bekleniyor. 

Araştırmacılar sivilcelerin nedenleri hakkında daha fazla şey keşfetmeye devam ediyor ve sebeplerin daha iyi anlaşılması, hangi tedavilerin en iyi sonucu verebileceğinin keşfedilmesi önem arz ediyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bilim insanları umutlu; Akne problemi tarih olabilir Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:44:31