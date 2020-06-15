Bilim Kurulu sınavı ‘uygun’ bulmamış

Öğrenci ve velilerin tüm tem tepkilerine karşın pandemi koşullarında düzenlenmesi kararlaştırılan LGS’ye beş, YKS’ye ise 12 gün kaldı. İktidarın, vaka sayıları halen yükseklerde seyrederken karardan geri adım atmaması, “Öğrenciler değil, turizmciler dikkate alındı” iddiasını güçlendirdi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun da özel okulların haziranda sınav provası yapmasını uygun bulmadığı öğrenildi.





MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, “Tereddüt edilen konular” ile ilgili sorulara yanıt verdi. 11 Haziran itibarıyla en çok merak edilen ve tereddüt yaşanan konulara ilişkin soruları toplayan genel müdürlük, Bilim Kurulu’nun alacağı kararlar doğrultusunda güncelleneceğini belirttiği yanıtları, internet sitesinden paylaştı. Müdürlüğe iletilen, “Özel okullar, sınavlara hazırlık amacıyla 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavı ile LGS ve YKS sınav provası yapabilirler mi?” sorusuna verilen yanıt, öğrencilerin kaygısının haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi.





Haziran’da 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze ve bireysel etüt çalışması yapılmasının uygun olmayacağını açıklayan müdürlük, LGS ve YKS’ye ilişkin deneme sınavı ya da sınav provası yapılmasının da uygun olmadığını ifade etti. Özel okullardan MEB’e, bu konuda çok sayıda soru geldiği öğrenilirken MEB’in, “Uygun değildir” görüşünü Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu değerlendirmeleri ışığında aldığı belirtildi.





ÇELİŞKİLİ DURUM





Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bozdoğan, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün, “Tereddüte düşülen konular” ile ilgili yazısının riskin bilindiğini ortaya koyduğunu söyledi. Bozdoğan, şöyle dedi: “Deneme sınavı veya sınav provası yapılmasını uygun görmeyen MEB’in, bu hafta sonu 1 milyon 600 bin öğrenci ve 400 bin öğretmenin katılacağı LGS’yi uygulamayı planlaması çelişkili bir durum yaratıyor.”





Bozdoğan, Bilim Kurulu’nun değerlendirmelerine dayanarak deneme sınavı yapılmasını uygun görmeyen MEB’in LGS’yi uygulama ısrarının anlaşılamaz olduğuna dikkat çekti: “MEB, bu yazıda ifade edilen Bilim Kurulu değerlendirmesini kamuoyu ile paylaşmalı ve sorularımızı yanıtlamalıdır. Önceliğimiz öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığıdır. Konuyu takip etmeye devam edeceğiz.”