Samanyolu Haber /Gündem / Bilim Kurulu üyesinden flaş corona uyarıları : Bu kez bilinmeyenleri yazacağım /15 Temmuz 2020 08:43

Bilim Kurulu üyesinden flaş corona uyarıları : Bu kez bilinmeyenleri yazacağım

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından virüs konusunda çarpıcı mesajlar paylaştı. Özlü, "Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım" dedi.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, Twitter hesabından “Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım” notuyla corona virüsü konusunda mesajlar paylaştı.

Özlü, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

* Covid 19'la karşılaşanların ne kadarında virüse karşı antikor geliştiği; bu antikorların, ne kadarının ikinci hastalıktan koruduğu; koruyucu antikorların, ne kadar süre kalıcı oldukları ve antikor dışında T hücre bağışıklığı gelişip gelişmediği belli değil.

* Virüsün, aşıyla kazanılacak bağışıklıktan kendisini kurtaracak mutasyonlar geçirip geçirmeyeceği; aşıyla kazanılan bağışıklığın, ne kadar süreceği; tekrar aşılamanın gerekip gerekmeyeceği; gerekecekse, hangi aralıklarla olacağı da meçhul.

* Sonuç: hastalanıp iyileşenler de dahil olmak üzere hiç kimse, kendisini virüse karşı korunmuş zannetmesin. Virüs hepimize bulaşabilir, hastalandırabilir ve öldürebilir. Halen tek korunma yolumuz tedbirli olmak: maske, mesafe ve hijyen.


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