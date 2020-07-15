Bilim Kurulu üyesinden flaş corona uyarıları : Bu kez bilinmeyenleri yazacağım

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, Twitter hesabından “Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım” notuyla corona virüsü konusunda mesajlar paylaştı.





Özlü, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:





* Covid 19'la karşılaşanların ne kadarında virüse karşı antikor geliştiği; bu antikorların, ne kadarının ikinci hastalıktan koruduğu; koruyucu antikorların, ne kadar süre kalıcı oldukları ve antikor dışında T hücre bağışıklığı gelişip gelişmediği belli değil.





* Virüsün, aşıyla kazanılacak bağışıklıktan kendisini kurtaracak mutasyonlar geçirip geçirmeyeceği; aşıyla kazanılan bağışıklığın, ne kadar süreceği; tekrar aşılamanın gerekip gerekmeyeceği; gerekecekse, hangi aralıklarla olacağı da meçhul.





* Sonuç: hastalanıp iyileşenler de dahil olmak üzere hiç kimse, kendisini virüse karşı korunmuş zannetmesin. Virüs hepimize bulaşabilir, hastalandırabilir ve öldürebilir. Halen tek korunma yolumuz tedbirli olmak: maske, mesafe ve hijyen.







