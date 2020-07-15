Havayolu şirketlerinin uçaklarına haciz konuldu

Çin'de ortaya çıktıktan kısa süre sonra dünyayı yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının en çok etkilediği sektörlerin başında havacılık geliyor. Ülkeler normalleşme kararları almasından sonra sektör yeniden kıpırdanmaya başladı, ancak havayolu şirketlerinin içinde bulunduğu maddi zorluklar aşılmıyor.





Koronavirüs nedeniyle ekonomik krize giren çok sayıda dev havayolu şirketi iflasını veriyor, birçok şirket için de devletler kurtarma paketleri açıklıyor.





Son olarak Ukrayna’da maddi krizi aşamayan şirketlerin uçaklarına haciz geldi.





Airport’un haberine göre Ukrayna hükümeti, devlete ve işçilerine borcu olan şirketlerin uçaklarını ihale üzerinden satarak borçları kapatmayı planlıyor.





Ukrayna'daki uçuş firmaları karantina sebebiyle vergilerini ve işçilere maaşlarını ödeyemez duruma geldi. Bunun üzerine Ukrayna Adalet Bakanlığı, belirlediği bazı uçuş firmalarının 26 uçağına haciz getirerek el koydu.





Haciz konulan online ihaleyle satışa çıkarıldı. İhale ile 20 uçağın satışı gerçekleştirildi.





Adalet Bakanlığı, uçakların satışından elde edilen 2 milyon 630 bin grivna (667 milyon 237 bin TL) ile firmaların vergi borçlarını ve işçilerine maaşlarını ödeyecek.