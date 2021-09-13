Samanyolu Haber /Gündem / Bilirkişi, 4 maaşlı Fahrettin Altun'u haksız buldu /13 Eylül 2021 14:31

Bilirkişi, 4 maaşlı Fahrettin Altun'u haksız buldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’un Üsküdar’da kiraladığı araziye yaptırdığı eklentilere ilişkin bilirkişi incelemesi tamamlandı. Rapora göre çardak ve şömine imar mevzuatına aykırı bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’da evinin yanındaki kiraladığı boş araziye izinsiz yaptırdığı çardak ve şöminenin imar mevzuatına aykırı olduğu, bilirkişi raporuyla tescillendi.

Çardak ve şöminenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılması haberlerinin ardından Altun'un açtığı davada, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi hazırladığı bilirkişi raporunda, iki yapının da izinsiz yapıldığını ve mevzuata aykırı olduğunu belirledi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden “şömine, çardak, pergola ve çit gibi yapılaşmaların yasal anlamda yapı olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği, yapılabilmeleri için herhangi bir kurumun iznine tabi olup olmayacağı, izin alınmadan yapılmış ise kaçak yapı sınıfına girip girmeyeceği” sorularının cevaplanması istemiyle talep edilen bilirkişi raporu, yapıların mevzuat dışılığını ortaya koydu.

‘YAPILAR YIKILMALI’

Raporda, “Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve İBB İmar yönetmeliği tanımlar bölümüne” değinilerek, buna göre yasal olarak pergole, çardak ve şöminenin birer yapı olduğu vurgulandı. "Tanımlardan da görüldüğü üzere hem çardak hem pergola tanımı yasal olarak yapı olarak tanımlanmıştır” denilen raporda, şömine için de “Komşu binaya bitişik tuğla, çimento, kum gibi malzemeler kullanılarak yapılan şömine inşai bir faaliyet olup yapı tanımına girmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Raporda aynı zamanda yapıların yıkılması gerektiğine de dikkat çekildi.

RAPOR, ADIGÜZEL VE KAFTANCIOĞLU'NUN DAVA DOSYASINA GİRDİ

Söz konusu rapor, Altun’un evinin fotoğraflandığı iddiasıyla yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın dava dosyasına girdi. Onursal Adıgüzel’in aleyhine açılan tazminat davası ve Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirmek’’ iddiasıyla yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da dava dosyasına sunulacak.
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