Samanyolu Haber /Gündem / Bill Gates Türkiye'den milyonlarca metrakare arazi alıyor /01 Kasım 2021 15:23

Bill Gates Türkiye'den milyonlarca metrakare arazi alıyor

Şahsi serveti 137 milyar doları bulan Amerikalı teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Ege kıyılarında arazi topluyor. Daha önce de Türkiye'de arazi topladığı ileri sürülen Gates'in bu sefer Muğla ve Aydın'da 3 milyon metrakare arazi aldığı iddia edildi.

SHABER3.COM

Microsoft’un kurucusu milyarder Bill Gates’in bir haftalık Muğla’nın Bodrum ilçesindeki tatili sürerken, ilginç bir iddia ortaya atıldı. Milyarder işadamının Muğla ve Aydın arasında toplam 3 milyon metrekarelik arsa almak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Kronos’a konuşan konuya yakın bir kaynak Gates’in sadece arsa değil, yeni inşâ edilen villa ve butik otel projelerini de incelediğini kaydetti.

Gates’in daha önce de Trakya’da bazı tarım arazileri aldığı belirtilmişti. Söz konusu iddialar Gates tarafından tekzip edilmemişti.

BİR İŞADAMI İLE KAHVALTIDA BULUŞTU

Gates’in bu sabah bir Türk işadamının villasında sabah kahvaltısı yaptığı ve satın alacağı gayrimenkuller hakkında müzakerede bulunduğu iddia ediliyor.

Gates’in niye Türkiye’den arsa aldığı bilinmiyor. Ancak Gates’in özellikle Muğla ve Aydın arasında bir bölgeyi tercih ettiği de bildiriliyor.

EGE KIYILARINDA BAŞKA YABANCI İŞADAMLARI DA ARSA TOPLUYOR

Muğla ve Aydın bölgesinden bir süredir Gates’in dışındaki işadamlarının da arazi peşinde olduğu konuşuluyor.

Ünlü bir İngiliz işadamının da son 3 yıldır arsa topladığı bölge halkı tarafından konuşuluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bill Gates Türkiye'den milyonlarca metrakare arazi alıyor Sonraki Haber >>

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:31:10