Bill Gates Türkiye'den milyonlarca metrakare arazi alıyor

Microsoft’un kurucusu milyarder Bill Gates’in bir haftalık Muğla’nın Bodrum ilçesindeki tatili sürerken, ilginç bir iddia ortaya atıldı. Milyarder işadamının Muğla ve Aydın arasında toplam 3 milyon metrekarelik arsa almak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.







Kronos’a konuşan konuya yakın bir kaynak Gates’in sadece arsa değil, yeni inşâ edilen villa ve butik otel projelerini de incelediğini kaydetti.





Gates’in daha önce de Trakya’da bazı tarım arazileri aldığı belirtilmişti. Söz konusu iddialar Gates tarafından tekzip edilmemişti.





BİR İŞADAMI İLE KAHVALTIDA BULUŞTU







Gates’in bu sabah bir Türk işadamının villasında sabah kahvaltısı yaptığı ve satın alacağı gayrimenkuller hakkında müzakerede bulunduğu iddia ediliyor.





Gates’in niye Türkiye’den arsa aldığı bilinmiyor. Ancak Gates’in özellikle Muğla ve Aydın arasında bir bölgeyi tercih ettiği de bildiriliyor.





EGE KIYILARINDA BAŞKA YABANCI İŞADAMLARI DA ARSA TOPLUYOR







Muğla ve Aydın bölgesinden bir süredir Gates’in dışındaki işadamlarının da arazi peşinde olduğu konuşuluyor.





Ünlü bir İngiliz işadamının da son 3 yıldır arsa topladığı bölge halkı tarafından konuşuluyor.