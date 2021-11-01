Lüks mücevher mağazası Graff'a siber saldırı: Zengin ve ünlülerin bilgileri ele geçirildi

69 BİN GİZLİ BELGE SIZDIRILDI
Buna göre siber suçlular, Donald Trump, Oprah Winfrey ve David Beckham ile ilgili dosyalar da dahil olmak üzere 69 bin gizli belgeyi 'karanlık ağ”a sızdırdı. Hackerların fazla hassas bilginin yayınlanmasını durdurmak için on milyonlarca dolar fidye talep ettikleri öne sürüldü.
Bununla birlikte, Saint Petersburg merkezli Rus bilgisayar korsanlarından oluşan Conti, Graff'ın ünlü müşterilerinin yaklaşık 11 binini içeren ve yayınlanan bilgilerin, çaldığı dosyaların sadece yüzde birini temsil ettiğini açıkladı.
Daily Mail, sızdırılan bilgiler arasında faturalar, makbuzlar ve kredi kartı sliplerinin bulunduğunu belirterek, belgelerin ünlü veye zengin insanları zor durumda bırakacak türde olduğunu aktardı. Örneğin, bazı dökümanların gizli aşıklar için hediyeler satın alındığını ve rüşvet olarak verilen mücevher faturalarının bulunduğunu gösterdiği iddia edildi.
BITCOIN VE MÜCEVHERLE ÖDEME İSTEYEBİLİRLER
İngiliz askeri istihbaratında eski bir albay olan Philip Ingram, "Müşteri veri tabanının profili göz önüne alındığında, kesinlikle çok büyük veri sızıntısı. Bu durum, en üst düzeyde uluslararası kanun yaptırımını çetenin üzerine yıkacak” diye konuştu.
Uzmanlar, şantajcıların Bitcoin gibi izlenemez bir siber para biriminde veya hatta mücevherlerle ödeme talep edeceğine inandıklarını söyledi.
Diğer taraftan, Graff’ın önemli müşterileri arasında Formula 1'in varisi Tamara Ecclestone, eski futbolcu Frank Lampard, Hollywood yıldızları Tom Hanks, Samuel L. Jackson ve filminin setinde yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vuran Alec Baldwin de yer alıyor.
Conti, ayrıca Oprah Winfrey için iki, Donald Trump ve Melania Trump için yedi adres yayınlandı.
VERİ İHLALİ ARAŞTIRILIYOR
Öte yandan, İngiltere, müşterilerin verilerini güvende tutamayan şirketlere milyonlarca sterlin para cezası uygulayabilen Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), veri ihlalini araştırdığını duyurdu.
Kendinden “Mücevher Kralı” olarak bahseden 83 yaşındaki Laurence Graff tarafından kurulan Londra merkezli şirket ise müşterilerini kişisel verilerine erişilmiş olabilecekleri dair bilgilendirdiğini açıkladı.
GRAFF HAKKINDA
Londra merkezli bir kuyumcu olan Graffş 1960 yılında kuruldu. Dikey olarak entegre bir şirket olan Graff, lüks mücevher, saat ve parfüm satışı yapıyor. Şirketin mücevherlerinin fiyatı 10 bin dolardan başlayıp milyon dolarlara kadar çıkabiliyor.