Lüks mücevher mağazası Graff'a siber saldırı: Zengin ve ünlülerin bilgileri ele geçirildi

69 BİN GİZLİ BELGE SIZDIRILDI





Buna göre siber suçlular, Donald Trump, Oprah Winfrey ve David Beckham ile ilgili dosyalar da dahil olmak üzere 69 bin gizli belgeyi 'karanlık ağ”a sızdırdı. Hackerların fazla hassas bilginin yayınlanmasını durdurmak için on milyonlarca dolar fidye talep ettikleri öne sürüldü.





Bununla birlikte, Saint Petersburg merkezli Rus bilgisayar korsanlarından oluşan Conti, Graff'ın ünlü müşterilerinin yaklaşık 11 binini içeren ve yayınlanan bilgilerin, çaldığı dosyaların sadece yüzde birini temsil ettiğini açıkladı.







Daily Mail, sızdırılan bilgiler arasında faturalar, makbuzlar ve kredi kartı sliplerinin bulunduğunu belirterek, belgelerin ünlü veye zengin insanları zor durumda bırakacak türde olduğunu aktardı. Örneğin, bazı dökümanların gizli aşıklar için hediyeler satın alındığını ve rüşvet olarak verilen mücevher faturalarının bulunduğunu gösterdiği iddia edildi.





