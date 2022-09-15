Bill Gates'ten yeni uyarı: En korkunç şey!

Dünya genelinde hayatın hızla normale dönmeye başladığı şu günlerde Microsoft'un sahibi Bill Gates'ten yeni bir uyarı geldi.





New York Times yazarı David Wallace-Wells'in sorularını yanıtlayan milyarder iş insanı, Ukrayna'daki savaş ve küresel ekonomik sıkıntıların dünyayı iklim değişikliği ile yüzleşmekten alıkoymasından endişe duyduğunu söyledi.





"EN KORKUNÇ ŞEY"

Bu durumu ''en korkunç şey' olarak tarif eden Gates, 'Beklediğimden daha kötü bir yerdeyiz' dedi.





Her fırsatta iklim değişikliği dünyayı bekleyen en büyük teklike olarak tanımlayan Gates, G20 zirvesi bildirisinde küresel sıcaklık artışının 1.5 derece ile sınırlandırılması sözünün gerçekçi olmadığını duyurmuştu.





Dünyanın sıcaklık artışlarını 1.5 derece ile sınırlama hedefini kaçıracağı konusunda uyarılarda bulunan Gates açıklamasında çok konuşulacak ifadelere yer vermişti.



