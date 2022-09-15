Samanyolu Haber /Gündem / Çağrı' filminin yıldızı Irene Papas öldü /15 Eylül 2022 11:22

Çağrı' filminin yıldızı Irene Papas öldü

"Çağrı" filminin yıldızı Yunan oyuncu ve şarkıcı Irene Papas, 96 yaşında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Yunanistan Kültür Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, 1960'larda "Zorba the Greek" ve "The Guns of Navarone" gibi klasik filmlerde rol alarak uluslararası üne kavuşan Yunan aktris ve şarkıcı Irene Papas'ın 96 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Alzheimer'dan muzdaripti
Kültür Bakanı Lina Mendoni yaptığı açıklamada, "Görkemli, heybetli, dinamik Irene Papas, Yunan güzelliğinin sinema ekranlarında ve sahnede vücut bulmuş haliydi, Yunanlılık saçan uluslararası bir yıldızdı. Yeteneğinin gücü ve kişiliğinin cazibesiyle sinema ve tiyatro dünyasını fethetti" dedi.

Yunan medyasına göre, Papas son yıllarda Alzheimer hastalığından muzdaripti. Kültür bakanlığı ne zaman öldüğünü açıklamadı.

Irene Papas kimdir?
Mora yarımadasında Korint'in dışındaki bir köyde öğretmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Papas'ın babası klasik drama öğretmeniydi.

Erken dönemdeki en büyük başarılarından biri, Euripides'in antik Yunan trajedisinin Michalis Cacoyannis tarafından sinemaya aktarıldığı 1962 yapımı "Electra" filmindeki başrolüydü.

"The Guns of Navarone" filminde Nazi işgaline karşı Yunan adasında direniş gösteren bir savaşçıyı ve "Zorba the Greek" filminde Girit adasında dul kalmış genç bir kadını canlandırdı.

Sürgüne zorlandı
Liberal siyasi görüşleri onu 1967-1974 yılları arasında aşırı sağcı askeri cuntanın Yunanistan'ı yönettiği dönemde, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sürgüne zorladı. Uzun siyah saçları, soluk teni ve kalın kemerli kaşlarıyla Papas, Akdeniz güzelliğinin sembolü haline geldi.

Ünlü yönetmen Mustafa Akkad’ın 1976'da vizyona giren "Çağrı" filmiyle İslam dünyasında tanınır hale gelen oyuncu, daha sonrasında aynı yönetmenin "Çöl Aslanı" filminde de rol aldı.
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