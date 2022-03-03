BİM, dudak uçuklatan 2021 kârını açıkladı

2021 yılına ait konsolide bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren BİM, 2021 yılının son çeyreğini piyasa beklentisi olan 329 milyon liranın üzerinde 684 milyon lira net dönem kârı ile sonlandırdı. Son çeyrek kârı ile birlikte şirketin 2021 yılının tamamındaki ana ortaklığa ait net kârı geçen yıla kıyasla yüzde 12 büyüme ile 2 milyar 932 milyon liraya ulaştı. Fakat şirketin net kâr marjı 2020 yılında yüzde 4,7 iken, mevcut yılda 54 puan azalarak yüzde 4,2’ye geriledi.



BİM'in geçen yıla kıyasla yıllık bazda satışları yüzde 27 büyüme ile 70 milyar 527 milyon liraya yükseldi. Yılın son çeyreğinde 20,4 milyar liraya satış geliri elde eden firma hem bir önceki çeyrek hem de geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarını artırdı.



Şirketin kendi markalı ürünlerine müşteri talebi artmaya devam etmiş ve 2021 yılında toplam satışlara oranı yüzde 64’e yükseldi. Brüt kâr marjı cephesinde şirket, 78 puan iyileşme ile 2021 yılında yüzde 19 seviyesine yükseltti. FAVÖK tarafında yüzde 28 büyüme yakalayan firma, bu kalemde 6 milyar 481 milyon liraya çıkardı.



Firma, 2021'de ilk defa mağaza sayısını 10.489 adet ile 10 bin bandının üzerine yükseltti. Şirketin çalışan sayısı ise 70.197 kişiye ulaştı. Başlıca göstergelerde; ortalama günlük konsolide müşteri ziyaret sayısı 5 milyon ile 2019 seviyesinin üzerine çıktı. Ayrıca burada geçen yıla göre yüzde 6’lık büyüme yakalandı. 2019’da 22,3 lira, 2020’de 32,6 lira olan ziyaretçi başına harcama tutarı 2021’de yüzde 20 büyüme ile 39 liraya yükseldi.

Müşteriler isyan etti: KDV inmeden BİM fiyatlara bindirdi



Şirketin yurtdışı operasyonlarına bakıldığında; Fas operasyonları, 2021 yılında da bu kârlılığını korumaya devam ettirdi. BİM, 2021 yılında 43 yeni mağaza açılışıyla toplam mağaza sayısını 578’e yükseltti. 2013'te faaliyetlerine başlayan BİM’in ikinci yurt dışı operasyonu Mısır’da ise 300 mağazası bulunuyor.



2021'de belirlenmiş olan tüm hedeflerin üzerinde performans sergileyen BİM, yılı yüzde 27 satış artışı ve yüzde 9,2 FAVÖK marjı ile kapattı.



BİM, 2021 yılı için belirlenen 1,75 milyar TL’lik yatırım hedefinin üzerine çıkarak 2,2 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.



2022 yılında satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 55 artırmayı hedefleyen BİM, FAVÖK marjının yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Şirket, yurt içi ve yurt dışı operasyonları için satışlarının yaklaşık yüzde 3,2’si kadar yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor.



REKABET KURULU 958 MİLYON TL CEZA VERMİŞTİ



Rekabet Kurumu’nun zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik soruşturması kapsamında 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerin takdiren yüzde 1,8’i oranında olmak üzere şirkete 958 milyon TL idari para cezası vermişti.



Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kanunu’nun 17. maddesinin 6. fıkrası gereğince yüzde 25 indirimli şekliyle 2022 yılı Şubat ayında ödenmişti.



