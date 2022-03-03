Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya’nın kredi notunu çöp seviyesine düştü /03 Mart 2022 10:10

Rusya’nın kredi notunu çöp seviyesine düştü

Derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's, Rusya'nın ülke kredi notunun altı kademe düşürerek "çöp" statüsüne indirdi. S&P de geçen hafta Rusya'nın kredi notunu aynı seviyeye indirmişti.

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Sözcü'nün haberine göre, Derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody’s, Batılı devletler tarafından uygulanan yaptırımların Rusya’nın borç ödeme kabiliyeti hakkında şüphe yarattığını ve ekonomiyi zayıflatacağını belirterek Rusya’nın ülke kredi notunu düşürdü.

Fitch ve Moody’s Rusya’nın ülke kredi notunun altı kademe düşürerek “çöp” statüsüne indirdi.

Rusya’da finans piyasaları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini nedeniyle Batılı devletler tarafından uygulanan yaptırımlarla çalkalanıyor. Rusya’nın Ukrayna işgali, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir Avrupa devletine yönelik düzenlenmiş en büyük saldırı olarak nitelendiriliyor.

7 MART’TAN İTİBAREN GEÇERLİ

İşgalin ardından bir dizi derecelendirme kurumu harekete geçti ve işgalin Rusya ekonomisi üzerindeki etkisine ilişkin uyarıda bulundu.

S&P de, geçen hafta Rusya’nın kredi notunu “çöp” seviyesine indirmişti.

Bu hafta başlarında MSCI’dan üst düzey bir yöneticinin Rusya borsalarını “yatırım yapılamaz” olarak nitelendirmesinin ardından, endeks sağlayıcıları FTSE Russell ve MSCI dün Rus hisse senetlerini tüm endekslerinden çıkaracaklarını açıkladı.

FTSE Russell, alınan kararın 7 Mart’tan itibaren geçerli olacağını açıkladı.

MSCI ise kararın 9 Mart’ta borsa kapanışından itibaren tüm MSCI endekslerinde tek adımda uygulanacağını söyledi.

MSCI ayrıca MSCI Rusya Endekslerini gelişmekte olan piyasalardan bağımsız piyasalara taşıyarak yeniden sınıflandırdığını söyledi.
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