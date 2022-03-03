Samanyolu Haber /Ekonomi / ENAG, enflasyonu 'üç haneli' duyurdu /03 Mart 2022 09:59

ENAG, enflasyonu 'üç haneli' duyurdu

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubat ayına ilişkin enflasyonu üç haneli olarak açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı şubat ayı enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı.
ÜÇ HANELİ ENFLASYON VERİSİ

ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayında %5.44 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %123.80 olarak gerçekleşti.

ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını yıllık %114,87 oranında olduğunu duyurmuştu.

EN FAZLA ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABI KALEMİNDE

ENAG'ın enflasyon hesaplamasına göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,07 ile gıda ve alkolsüz içecekler en fazla yükseliş ise yüzde 9,10 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti.

TÜİK BİLE %105 DEMEK ZORUNDA KALDI

Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 105,01, aylık yüzde 7,22 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin üretici fiyatlarını endeksini açıkladı. Buna göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %105,01, aylık %7,22 arttı

Yİ-ÜFE 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre %7,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde %105,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,83 artış gösterdi.

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