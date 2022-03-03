ENAG, enflasyonu 'üç haneli' duyurdu

ÜÇ HANELİ ENFLASYON VERİSİ





EN FAZLA ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABI KALEMİNDE





ENAG'ın enflasyon hesaplamasına göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,07 ile gıda ve alkolsüz içecekler en fazla yükseliş ise yüzde 9,10 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti.





TÜİK BİLE %105 DEMEK ZORUNDA KALDI





Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 105,01, aylık yüzde 7,22 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin üretici fiyatlarını endeksini açıkladı. Buna göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %105,01, aylık %7,22 arttı



Yİ-ÜFE 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre %7,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde %105,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,83 artış gösterdi.







Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı şubat ayı enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı.ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayındaarttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı iseolarak gerçekleşti.ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını yıllık %114,87 oranında olduğunu duyurmuştu.