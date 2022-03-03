Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 'kirli işlerine' bulaşan İlker Aycı'ya büyük şok /03 Mart 2022 09:54

Erdoğan'ın 'kirli işlerine' bulaşan İlker Aycı'ya büyük şok

THY'nin eski yönetim kurulu başkanı İlker Aycı'nın Hindistan Hava Yolları (Air India) CEO'su olarak 1 Nisan'da göreve başlayacağı ilan edilmişti ancak ülkedeki tepkiler üzerine durum değişti. Aycı, teklifi kabul etmediğini açıkladı. Aycı, 'teklifi kabul etmediğini' açıklamak zorunda kaldı. Ancak gerçek hiç de öyle değil.

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Aycı, Birleşmiş Milletler'in 'teröre destek veren işadamları' listesinde yer alan Yasin El Kadı ile Erdoğan arasındaki kirli işleri yaptığı ve Hint medyasının bunu haberleştirdiği için bu göreve hiç başlayamayacak.

Hint medyasına referans olan ve daha sonra Hindistan içişleri Bakanlığının soruşturmasına açılmasına sebebşyet veren haberler ise, ingilizce olarak yayın yapan NordicMonitor.com'da yayınlanan ve Abdullah Bozkurt imzası ile kaleme alınan bir makaleye dayanıyor.

2015’ten bu yana sürdürdüğü Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevinden ocak ayında ayrılan M. İlker Aycı’nın yeni adresinin Hindistan Hava Yolları (Air India) olacağı açıklanmıştı ancak anlaşma iptal oldu.

Aycı, 1 Nisan’da başlayacağı ilan edilen Tata Group bünyesindeki Air India CEO’luk görevini, Hindistan kamuoyunda bazı çevrelerce farklı bir zemine çekilme çabası nedeniyle(!) kabul etmediğini açıkladı.
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