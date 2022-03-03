Emekli Albay’ın villasını aşevi yapacağız deyip satıp yemişler

İzmir’de 5 ay önce 102 yaşında vefat eden hayırsever Halil Gelendost’un son isteği Isparta’ya aşevi yaptırmaktı. Kendisini eğitim hizmetlerine adayan, 1993’te Isparta'ya eşi ve kendi adına okul yaptırarak devlete bağışlayan Halil Gelendost, son birikimini de memleketi için harcama kararı almıştı.



Gelendost’un Balıkesir’in Gömeç ilçesindeki lüks yazlığının ünlü müteahhit Lütfü Yeşilsakız tarafından 5 yıl önce aşevi yaptırmak için satıldığı ve ancak bu parayla aşevi yapılmadığı ortaya çıktı.



Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’na bu konu hakkında suç duyurusunda bulunan Lütfü Yeşilsakız’ın arkadaşı Fehmi Kaçamak’ın (67) ifadesine ulaştı.



Savcılık konu ile ilgili soruşturma başlattı. Yeşilsakız’dan şikayetçi olan Kaçamak ifadesinde, “Lütfü Yeşilsakız, Halil Bey’e ait yazlığın satılarak Isparta’da aş evi yapılacağını söyledi. Beni kandırdı. Bana sormadan adıma vekâlet çıkaran, bilmediğim evrakları imzalattıran, bu imza ile Halil Gelendost’un yazlığını benim vasıtam ile sattıran Lütfü Yeşilsakız’dan şikayetçiyim” dedi.



400 milyon TL serveti var



Yaklaşık 400 milyon lira servete sahip Lütfü Yeşilsakız'ın bir ay önce vefat ettiği, bu şikayet doğrultusunda çocukları ve eşinin yargılanabileceği belirtildi. Halil Gelendost'un satılan yazlığının bulunduğu lüks sitedeki villa fiyatlarının konumuna göre 5 ile 28 milyon lira arasında değiştiği öğrenildi.



Darüşşafaka Urla Yaşam Huzurevi'nde kalan hayırsever emekli jandarma Hakim Albay Halil Gelendost, 30 Eylül 2021'de 102 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Gelendost'un ölümü sevenlerini yasa boğdu.



Gelendost'un son isteği Isparta'ya aşevi yaptırmaktı. Kendisini eğitim hizmetlerine adayan, 1993'te Isparta'ya kendisi ve merhum eşi Naşide Gelendost adına okul yaptırarak devlete bağışlayan Halil Gelendost, son birikimini de memleketi için harcama kararı almıştı.



Okul ve hayır kurumlarına yardımlar, okullar, kütüphaneler, taşınmaz bağışları ve burs hizmetleri ile tanınan Halil Gelendost'un Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki lüks yazlığının ünlü müteahhit Lütfü Yeşilsakız tarafından 5 yıl önce aşevi yaptırmak için satıldığı ancak bu parayla aşevi yapılmadığı ortaya çıktı.



Sabah, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu konu hakkında suç duyurusunda bulunan Lütfü Yeşilsakız'ın arkadaşı Fehmi Kaçamak'ın (67) ifadesine ulaştı.



Kaçamak ifadesinde, "Lütfü Yeşilsakız tefecilik tabir edilen işlerle uğraşıyordu. Halil Gelendost ile bağlantısı vardır. Lütfü Yeşilsakız'ın Halil Gelendost'un mal varlığına ilişkin bir takım usulsüzlükler yaptığını öğrendim. Şikayetçi olma sebebim, Lütfü Yeşilsakız'ın tam olarak tarihini hatırlamamakla birlikte 2017'de Balıkesir'de Gömeç'te bulunan tapu dairesine beni götürmesi.



Herhangi bir bilgi vermeden bana bir takım evraklar imzalattı. Halil Bey'e ait yazlığın satılarak Isparta'da aş evi yapılacağını söyledi. Beni kandırdı. Halil Gelendost'a yönelik eylemleri nedeniyle Lütfü Yeşilsakız hakkında yargılama yapılmakta olduğunu öğrenince ben de bana yapılan eylemi nedeniyle şikayetçi olmak istedim. Bana sormadan adıma vekalet çıkaran, bilmediğim evrakları imzalattıran, bu imza ile Halil Gelendost'un yazlığını benim vasıtam ile sattıran Lütfü Yeşilsakız'dan şikayetçiyim" dedi.



"ÇOCUKLARINDAN DA ŞİKAYETÇİYİM"



Kaçamak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na konu ile ilgili ek ifade de verdi.



Kaçamak ek ifadesinde, "21 Şubat 2021'de ifade vermiştim. Yeni bilgilere ulaştım. Ekte alıcının ve satışların yapıldığını gösteren belgeleri de sunuyorum. Bu dolandırıcılık olayında daha evvel ifademde belirttiğim gibi bilgim olmadan beni karıştırdılar. Akrabası dahi olmayan bu yaşlı insanların paralarını mallarını satmakla kalmadılar. Kendi adına, karısı ile İbrahim ve Cenk isimli çocukları adına ayrı ayrı vasiyetname yaptılar. Yazlığın satışından kaynaklı para almış değilim. Bu parayı ödeyecek durumda da değilim. Bu nedenle savcılığınız tarafından Lütfü Yeşilsakız'ın kalan mallarına el konulmasını talep ederim. Yukarıda bahsettiğim dolandırıcılık işinden dolayı Lütfü Yeşilsakız'ın eşi ve çocuklarından ayrı ayrı şikayetçiyim" dedi.



Yaklaşık 400 milyon lira servete sahip Lütfü Yeşilsakız'ın 28 Ocak 2022'de vefat ettiği, bu şikayet doğrultusunda çocukları ve eşinin yargılanabileceği belirtildi. Halil Gelendost'un satılan yazlığının bulunduğu lüks sitedeki villa fiyatlarının konumuna göre 5 ile 28 milyon lira arasında değiştiği öğrenildi.



HALİL GELENDOST KİMDİR?



1919 yılında Isparta'nın Gülcü Mahallesi'nde dünyaya gelen Halil Gelendost, 15 yaşında Askeri Liseyi okumak amacıyla Isparta'dan ayrıldı.



Liseyi bitirdikten sonra Jandarma subayı olarak göreve başlayan Gelendost, subaylık yaparken Hukuk Fakültesi'ni bitirerek Askeri Hakim oldu.



1976 yılında Askeri Hakim olarak emekliye ayrılan Halil Gelendost, aynı sene Kara Harp Okulu Askeri Ceza ve Usul Hukuku dersleri için öğretim görevlisi olarak atandı.



1981'de Kurucu Meclis Danışma Meclisi Üyesi olarak görev alan Gelendost, 9 yıl önce eşi Naşide hanımı kaybettikten sonra 1 yıl daha Ankara'da yaşadı. Gelendost, 1 yıldır da Darüşşafaka Urla Yaşam Huzurevi'nde kalıyordu.