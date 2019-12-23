Samanyolu Haber /Gündem / Canlı yayında ilginç anlar... /23 Aralık 2019 21:12

Canlı yayında ilginç anlar...

Gazeteci Zafer Arapkirli, KRT televizyonunda kendisinin hazırlayıp sunduğu "Seyri Sabah" isimli programda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a ilginç bir teklifte bulundu.

Binali Yıldırım'a yangın tüpü tavsiye etti!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın 65'inci yaşını kutlarken doğum günü pastasının üzerindeki mumları eliyle söndürmeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. 

Zafer Arapkirli, KRT televizyonunda kendisinin hazırlayıp sunduğu "Seyri Sabah" isimli programda Yıldırım'a ilginç bir teklifte bulundu. 

Arapkirli, Yıldırım'ın görüntülerini, "Su sıksalardı daha iyi olurdu." diye yorumladı.

Gazeteci Zafer Arapkirli, KRT ekranında Binali Yıldırım'ın o görüntülerini böyle yorumladı.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜ GÖSTERDİ

Canlı yayın devam ederken masanın altından yangın söndürme tüpü çıkaran Arapkirli, "Ben de buradan sayın Binali Yıldırım'a doğum günü hediyesi göndermek istiyorum. Sayın Yıldırım bundan bir tane bulundurun. Doğum gününde yararlı olabilir." 

Arapkirli yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağını da anlattı: "Bunun böyle bir pimi var. Çekiyorsunuz, böyle pışştt diye onu çekip püskürtmek suretiyle doğum günü pastasını söndürüyorsunuz. Dikkat edin etraf zarar görmesin. İlahi Binali Yıldırım!" 
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