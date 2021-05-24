Binali Yıldırım'ın Venezuela savunmasındaki büyük şüphe

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya uyuşturucu rotası belirlemek için gittiği iddialarını yalanlamış ve oğlunun ülkeye yardım amaçlı test kiti götürdüğünü ileri sürmüştü. O tarihte Venezuela'de kaç vaka olduğu kısa sürede ortaya çıktı.





Suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün (24 Mayıs 2021) sabah saatlerinde Youtube üzerinden yayınlandığı son videosunda AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ye uyuşturucu rotası belirlemek için gittiğini iddia etmişti.







Bunun üzerine Binali Yıldırım, basın mensuplarına bir açıklama yaptı ve iddiaları reddetti. Yıldırım'ın kullandığı "Oğlum Venezuela'ya gitmiştir ve beraberinde koronavirüs ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır" sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.





Binali Yıldırım'ın açıklamasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Alpay Antmen'den ilginç bir paylaşım geldi.





Antmen, Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ye gittiği dönemde ülkede koronavirüs vakasının sadece 300 olduğunu belirtti. Antmen paylaşımında "1 Aralık'ta Türkiye'deki vaka sayısı günlük 30 binden fazlayken Venezuela'da ise sadece 300! Binali Yıldırım da oğlu Erkam Yıldırım'ın o tarihte Venezuella'ya maske ve test kiti yardımı yapmaya gittiğini söyledi. Hadi canım sen de, halkın aklıyla alay etmeyin!" ifadelerini kullandı.







