Samanyolu Haber /Ekonomi / Binance hakkında Fransa’da kara para aklama soruşturması /17 Haziran 2023 22:58

Binance hakkında Fransa’da kara para aklama soruşturması

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance hakkında Fransa’da kara para aklama soruşturması açıldı.

SHABER3.COM

Fransız basınına göre şirketin para aklamaya karşı yeterince önlem alıp almadığı araştırılıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre şirket bu hafta Hollanda Merkez Bankası’ndan lisans alamadığı için Hollanda’daki operasyonlarına da son vermek zorunda kalmıştı.

Fransa’daki soruşturma hakkında bir açıklama yayımlayan Binance, yetkililerin geçen hafta ofislerini ziyaret ettiğini ve soruşturmada işbirliği yaptıklarını söyledi.

Kripto paralar son yıllarda şirketler tarafından da tercih edilmeye başlanan bir ticaret ve yatırım aracına dönüştü.

Fakat paranın değerinin büyük oynaklık göstermesi, bunların risklerini de tartışılır hale getirdi.

Dünya çapında çok sayıda ülke daha fazla şeffaflık talebiyle kripto para borsalarına baskı yapıyor.

Binance Avrupa’nın yanı sıra Amerika’da da hukuki süreçlerle karşı karşıya.

ABD’de iki ayrı düzenleyici kurum, Binance’in ülkede yasa dışı bir şekilde faaliyet yürüttüğünü ve yatırımcıları korumaya yönelik yasaları ihlal ettiğini söyleyerek dava açtı, ülkedeki tüm varlıklarının dondurulmasını talep etti.

Binance yönetimi, ülkedeki tüm varlıklarının dondurulmaması için ABD’li yetkililerle müzakere halinde.

Fakat bu konuda son sözü davaya bakan yargıç söyleyecek.
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