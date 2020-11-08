Bingöl'de 4.2'lik deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.







AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.22'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Sarsıntının, yerin 9.15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.





Deprem, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına yol açmadı.





Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü ise Kaynarpınar köyü olarak duyurdu