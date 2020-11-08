Samanyolu Haber /Gündem / Bingöl'de 4.2'lik deprem /08 Kasım 2020 13:25

Bingöl'de 4.2'lik deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.22'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.22'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının, yerin 9.15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Deprem, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü ise Kaynarpınar köyü olarak duyurdu
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