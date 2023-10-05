Samanyolu Haber /Gündem / Binlerce akreple çiftlik kurdu dünyaya zehir satıyor /05 Ekim 2023 07:21

Binlerce akreple çiftlik kurdu dünyaya zehir satıyor

Şanlıurfalı Mehmet Örenler, babasının çocukluk hobisi olan akrep avcılığını gelir kapısına çevirdi. Babasıyla birlikte Şanlıurfa’da bir akrep çiftliği kuran Örenler, 15 bin akrep besliyor. Örenler akreplerden elde ettiği zehri dünyaya satıyor.

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Dünyada pek çok insanın bırakın elinde gezdirmeyi, yanına yaklaşmaya bile cesaret edemediği akreplere, Şanlıurfalı Mehmet Örenler evcil hayvan gibi davranıyor. Eline aldığı akreple saatlerce oynayan Örenler’in hayatı akreplerin içinde geçiyor. Örenler, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesi’ne bağlı Akpınar Köyü’nde babasıyla birlikte kurduğu akrep çiftliğinde 15 bin akrep besliyor.

Adı ‘akrep çiftliği’ olsa da çok büyük bir yapı değil. Akreplerin muhafaza edildiği bir bina ve yönetim odasından oluşuyor. Örenler her gün düzenli olarak akreplerin bulunduğu bölüme gidiyor. Akrepler içinde toprak ve su kabı bulunan özel plastik kaplarda tutuluyor. Kaçmalarını önlemek için kilit sistemiyle kapatılıyor.

Her gün akreplerin olduğu bölüme gelen Örenler, önce yetişkin akrepleri besliyor. Akreplerin bulunduğu kapların ağzını açan Örenler, çeşitli böcek ve kurtçuklardan oluşan yemlerini veriyor.

Ardından da yavru akreplerin olduğu bölüme geçen Örenler, onları da aynı şekilde besliyor. Ancak küçük olmaları nedeniyle yavruları özel bir ışıkla görebiliyor. Bütün akreplerin yemleri verildikten sonra sırada sağım var. Tıpkı hayvanların sütünün sağılması gibi akreplerin de zehri sağılıyor. Ancak akreplerden çok fazla zehir çıkmıyor. Bir gram zehir için en az 300 akrebin sağılması gerekiyor.

Babanın hobisi oğluna meslek oldu

Peki akrep çiftliği fikri örenlerin aklına nereden geldi? Çiftliğin öyküsü Örenler’in babası Metin Örenler’in çocukluğuna kadar gidiyor. Baba Örenler çocukken köyde akrep yakalayarak Sağlık Bakanlığı yetkililerine satmış. Yıllar sonra akrep zehrinin maddi değerini olduğunu anlayan Örenler, eski hobisine geri dönmüş. 2020 yılında Türkiye’de yasal düzenleme yapılmasının ardından Örenler, oğluyla birlikte çiftlik kurdu.

VOA Türkçe’ye konuşan Mehmet Örenler, işe anaç akrep bularak başladıklarını söyledi. Akrepleri çiftleştirerek sayılarını arttıran Örenler, “Anaç bireyleri bu tesisin, bu köyün etrafında dağlarda, bayırlarda, doğal hayatı koruma ekipleriyle birlikte yakaladık. Akrep yakalamak ve bulundurmak izinler dışında yasak. Yakaladıktan sonra bizim burada çiftleştirilmesi, bakımları ve büyütülmesi yapıldıktan sonra hamile olan bireyler doğum yaptı. Doğumdan sonraki bakımlarını burada yaptık” dedi.

Litresi milyon dolarla satılıyor

Akrep zehrinden ilaç, kozmetik ve kanser araştırmalarında yararlanılıyor. Örenler, litresinin milyon dolarla alıcı bulduğunu ifade ederek, “Yurtdışında ilaç, kozmetik, savunma sanayinde kullanılıyor. Türkiye de ise kanser çalışmalarında kullanılıyor. Bazı ülkelerde gramı 3 bin dolara da gidiyor ve bazı ülkelerde gramı 11 bin 500 dolara da gittiği oluyor” şeklinde konuştu.
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