Samanyolu Haber /Dünya / AST’in ‘Mazlumlar için sen de söyle’ şarkı yarışması Yusuf Kerim’e ithaf ediliyor /05 Ekim 2023 00:54

AST’in ‘Mazlumlar için sen de söyle’ şarkı yarışması Yusuf Kerim’e ithaf ediliyor

İnsan hakları örgütü Advocates of Silenced Turkey'in düzenlediği "Mazlumlar için sen de söyle" şarkı yarışması geçtiğimiz gün vefat eden Yusuf Kerim Sayın'a ithaf ediliyor.

SHABER3.COM

Amerika merkezli Advocates of Silenced Turkey (AST) tarafından Türkiye’deki insan hakları ihlallerini sanatın dili ile de duyurmak için düzenlenen 2023 şarkı yarışmasına başvurular başladı.

Yarışma, bu sene annesinin tutukluluğu esnasında kanser hastalığına yakalanan ve geçtiğimiz günlerde de ruhunun ufkuna yürüyen Yusuf Kerim Sayın’a ithaf ediliyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan “Mazlumlar için sen de söyle” şarkı yarışmasına adaylar 15 Ocak 2024 tarihine kadar eserlerini gönderebilecek.

Dereceye girenlerin ödüllendirileceği yarışmada, birinci 3 bin, ikinci 2 bin ve üçüncü de bin dolar alacak.

İnsan hakları temasının işlenmesi şartıyla katılımcılar yarışmaya istedikleri dilde katılabilecek.

2021 yılında Belçika’dan Berkus’un, “Unutmayın beni!” adlı eserine giden birincilik ödülü, geçtiğimiz yıl Grifon’un “Nolur” adlı esrinin olmuştu.

Ön elemelerin jüri tarafından yapılacağı yarışmada dereceye girecek ilk 3 eser ise en iyi 15 eser arasından izleyicilerin oylarıyla belirlenecek.

Yarışmanın finalinin yapılacağı 18 Şubat Pazar günü, online özel programda dereceye girenler ilan edilecek.

Adaylar yarışmayla ilgili detayları AST’nin web sayfasından www.silencedturkey.org’da bulabilecek.
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